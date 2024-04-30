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    4. 'Fakirler para toplamak için evleniyor' sözleri sosyal medyada gündem yarattı! "Coğrafya kaderdir"

    'Fakirler para toplamak için evleniyor' sözleri sosyal medyada gündem yarattı! "Coğrafya kaderdir"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 10:53
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    Sosyal medyadan düğün üzerine yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken bir kullanıcının sözleri kısa sürede gündem yarattı. 'Coğrafya kaderdir. Türk erkeğinin kaderi bu' notunu eklediği paylaşımında sosyal medya kullanıcısı düğün masraflarını sert bir dille eleştirdi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla viral olmayı başaran bir kadın düğün masraflarını sert bir dille eleştirince çok konuşuldu.

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    Özellikle kadınların düğün konusunda anlayışsız hareket ettiğini söyleyen sosyal medya kullanıcısı, "Zengin malını göstermek için abartıyor, fakirler de para toplamak için evleniyor. Sıradan bir düğün masrafı bile, düğün salonu, gelinin kız kardeşi, kapı açma parası derken bir ton masraf. Bir de hayattaki tek başarısı evlilik olan anlayışsız kızlar, 'Bir kere evleniyorum' deyip dünya borca sokuyorlar sizi. Hayır '1 sene içinde 100 kilo olacak kadınlara yapıyorsunuz bu masrafı' diyeceğim de coğrafya kaderdir. Türk erkeğinin kaderi bu" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı yoruma hak verdiğini söylerken diğer bir kısmı ise düğünün manevi açıdan önemine vurgu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Düşük bütçelerle de düğün olur. Önemli olan eğlenmeyi bilmek" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "6 ay dolmadan ya boşanıyorlar ya da aldatıyorlar. Hepsi mahvoluyor" yorumunu yaptı.

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