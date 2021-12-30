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Mardin'de "Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy" karma sergisi açıldı

30.12.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de "Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy" karma sergisi açıldı

MARDİN (AA) - Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde "Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy" temalı karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Mardin, Siirt ve Şırnak'ın unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının geleceğe aktarıldığı enstitüde, 25 usta öğretici 2 ay boyunca Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy temalı dokuma, telkari, taş işleme, nakış, tezhip ve tablo yaptı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ile "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" dolayısıyla enstitü binasında 20 eser sergilendi.

Vali Mahmut Demirtaş, serginin açılışını yaparak eserleri inceledi, usta öğreticileri tebrik etti.

Tarihi yapıda iki önemli değerin anlatıldığı serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, çok güzel eserlerin hazırlandığını söyledi.

Vatandaşları sergiyi gezmeye davet eden Demirtaş, "Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyorum. Her ikisi de ülkemizin çok değerli şairleri." dedi.

Enstitü müdürü Metin Değer de atölyelerde yaptıkları eserlerle iki değere ait kültürü tanımak ve tanıtmak istediklerini belirterek, bunun ülkenin birliğine ve insan sevgisine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Açılışta öğrenciler, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu.

Sergi, 2 gün açık kalacak.

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Mardin Mehmet akif Ersoy Yunus Emre

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