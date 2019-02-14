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Marek Hamsik Dalian Yifang'a transfer oldu

İTALYA HABERLERİ  | 14.02.2019 16:03 | Son Güncelleme

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Marek Hamsik'in transferi için Dalian Yifang FC ile anlaştıklarını açıkladı.

Marek Hamsik Dalian Yifang'a transfer oldu

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer oldu.

Transferi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duyuran Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, "Dalian Yifang ile anlaşma sağladık. Marek'e Çin'de mutluluklar diliyorum. Napoli'nin kapısı, kendisine her zaman açık." ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Çin temsilcisi Dalian Yifang, 31 yaşındaki Slovak oyuncu için Napoli'ye 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.

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marek hamsik napoli Dalian Yifang

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