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Marek Hamsik'den Victor Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler! Galatasaray taraftarını çok kızdıracak... ''Lukaku iyi bir...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 17:04
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Victor Osimhen transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, Avrupa ve İtalya'dan manşetlerden düşmüyor. Yıldız futbolcuyla ilgili her gün yeni bir açıklama geliyor. Son olarak Napoli cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Marek Hamsik'den Victor Osimhen hakkında çarpıcı ifadeler! Galatasaray taraftarını çok kızdıracak... ''Lukaku iyi bir...''
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın son transferi, Dünya yıldızı Victor Osimhen, transfer gündeminde büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Özellikle İtalyan basınında manşetlerinden düşmeyen Nijeryalı golcü hakkında her gün yeni haberler yayınlanıyor.

Son olarak Marek Hamsik'in, Corriere dello Sport ile yaptığı röportajda Victor Osimhen ile ilgili sorulan sorulara verdiği çarpıcı yanıtlar gündem oldu. İşte eski Napoli kaptanının Osimhen hakkında sarf ettiği sözler;

ANTONIO CONTE SEÇİMİ HAKKINDA

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"Kulüp tarafından güçlü bir seçim, muazzam deneyime ve başarıya sahip bir koç. Hepimiz onun kim olduğunu ve nasıl çalıştığını biliyoruz: geçen sezon ortaya çıkan durumdan sonra doğru isim o. Coşku ve cesareti yeniden kazanmamız gerekiyor ve onunla yolumuz daha kısa olacak."

OSIMHEN'E OLAY GÖNDERME

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Röportajda Marek Hamsik, Victor Osimhen'in Napoli'den ayrılarak Galatasaray'a transfer olması konusuda sorulan soruya şu yanıtı verdi: ''Osimhen'in ayrılışına üzüldüm ama belki de bu futbol dışındaki şeylerle ilgilidir. Her neyse, bu beni ilgilendirmiyor. Ve bana göre iyi bir alternatif (Romelu Lukaku) geldi. Lukaku harika bir santrfor. Kolaylıkla 20 gol atabilir.''

NAPOLI'NİN YENİ FORVETİ

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Napoli, Romelu Lukaku'yu 30 milyon Euro karşılığında Chelsea'den kadrosuna kattı. Belçikalı yıldız şimdiye kadar bir maçta 28 dakika görev aldı ve bir kez gol sevinci yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
Marek Hamsik galatasaray Victor Osimhen
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