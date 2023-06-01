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Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

01.06.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik son dakika açıklamasında bulundu. Slovak futbolcunun futbolu bırakacağı ile ilgili haberler sonrası Trabzon taraftarları başta olmak üzere birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Marek Hamsik futbolu bırakıyor mu? Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Marek Hamsik yaptığı son dakika açıklamasında son dakika futbolu bırakacağını duyurdu. Oynadığı tüm futbol kulüplerine teşekkür eden Slovak futbolcu Marek Hamsik "Son maçların tadını çıkaracağım." ifadesini kullandı. İşte, Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik hakkında merak edilenler...

MAREK HAMSİK FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

MAREK HAMSİK SEZON SONUNDA FUTBOLU BIRAKIYOR

Marek Hamsik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütün oynadığım futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Son maçların tadını çıkaracağım."

MAREK HAMSİK KİMDİR?

Marek Hamsik 27 Temmuz 1987 yılında Banská Bystrica'ta dünyaya geldi.

Slovak milli futbolcu şu an Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da oynamaktadır.

MAREK HAMSİK'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Marek Hamsik'in altyapı kariyeri:

2001 Jupie Podlavice
2002-2004 Slovan Bratislava

Marek Hamsik'in profesyonel kariyeri:

2002-2004 Slovan Bratislava
2004-2007 Brescia
2007-2019 Napoli
2019-2021 Dalian Yifang
2021 IFK Göteborg
2021- Trabzonspor

Marek Hamsik'in milli takım kariyeri:

2003-2004 Slovakya U-17
2005-2006 Slovakya U-19
2006-2007 Slovakya U-21
2007- Slovakya 134

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