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Marek Hamsik imza atmaya geliyor!

28.06.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi Trabzonspor'un yeni transferleri birer birer takıma katılıyor. Fode Koita'dan sonra Hamsik de yolda...

Marek Hamsik imza atmaya geliyor!

Trabzonspor, transfer şovuna devam ediyor. Bordo mavililer şimdiye kadar Bruno Peres ve Gervinho ile sözleşme imzalamış, Marek Hamsik'le de ön protokol yapmıştı. Golcü arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, prensip anlaşmasına vardığı Kasımpaşalı Fode Koita'yı pazar gecesi şehre getirdi.

EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden Slovakya'nın kaptanı Marek Hamsik de bugün Trabzon'a gelip yarın basın önünde resmî imza atacak, daha sonra da 10 günlük tatile gidecek.

SAHAYA İNİYOR

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak. Bordo mavili futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından 18.00'de yeni sezon için ilk çalışmasını Teknik Direktör Abdullah Avcı nezaretinde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi 4 Temmuz'da Riva'da kampa girecek.

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Trabzonspor
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