Margot Robbie, Bombshell filmindeki rolüne hazırlanmak için sahte Twitter hesabı açtı

Margot Robbie, Skandal (Bombshell) filminde haber sunucusu rolüne olağandışı bir yöntemle hazırlandığını açıkladı. Robbie, Kayla'yı ve görüşlerini daha iyi anlamak için gizli bir Twitter hesabı açtı ve bulabildiği kadar genç, sağcı, Amerikalı kadını takibe aldığını ifade etti. Fox News konulu filmde Robbie, yayıncıya adeta tapan Kayla Pospisil adlı kurgusal bir gazeteciyi canlandırıyor.

Entertainment Weekly’ye konuşan Robbie, “Fox News izleyerek büyümedim ve (Kayla) ile aynı ortamda yetişmedim” dedi: “Bu bakış açısını anlamakta bir süredir zorlanıyordum ve Twitter en kullanışlı araç oldu çünkü insanlar Twitter’da lafını hiç sakınmıyor.” dedi.

Fox News Kurucusu Roger Ailes‘ın, kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etmesine varan süreci ele alan film Türkiye’de 20 Aralık 2019‘da gösterime girecek ve filmde Robbie’ye Charlize Theron ve Nicole Kidman eşlik ediyor.



