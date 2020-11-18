Margot Robbie'li Dreamland filmi duş sahnesiyle konuşuluyor

Miles Joris-Peyrafittes'in hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği Dreamland, cesur sahneleriyle dikkat çekiyor.

Hollywood'un en güzel kadınları arasında yer alan Margot Robbie, filmde, Amerika’nın yaşadığı Büyük Buhran sırasında yaşayan kaçak bir banka soyguncusuna hayat veriyor.

CESUR SAHNELER DİKKAT ÇEKİYOR

Margot Robbie’ye Peaky Blinders’tan hatırladığımız Finn Cole Eugene Evans karakteriyle eşlik ediyor. Yaşadığı küçük Teksas kasabasından kaçmayı hayal eden genç bir adamı banka soyguncusu olan Robbie ile yolunun kesişmesini anlatan film, oyuncuların cesur sahneleriyle ön planda.

Karavandaki seks sahneleri Eugene'nin Margot Robbie'nin karakteriyle duşta buluşmasını gösteriyor.

Dreamland, 17 Kasım'da Amazon Prime Video'da yayınlandı.

