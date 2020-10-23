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Margot Robbie 'ödül' istiyor! Dreamland’den ilk fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Margot Robbie'nin bir ödül avcısını canlandırdığı dönem filmi Dreamland’den ilk fragman yayınlandı.

Margot Robbie 'ödül' istiyor! Dreamland’den ilk fragman geldi

Margot Robbie'nin başrolünü üstlendiği macera filmi Dreamland ilk fragmanıyla sinemaseverlerin karşısına çıktı. Amerika’nın büyük buhran döneminde geçen film dramla aksiyonu harmanlıyor. Dreamland, 2019 yılında birkaç festivali dolaştıktan sonra, Koronavirüs pandemisinin ilk zamanlarında ertelenmişti. Film hem vizyona girecek hem de online platformlarda kiralanarak izlenebilecek.

Dreamland’in oyuncu kadrosunda Margot Robbie’ye; Peaky Blinders dizisinden Finn Cole, Vikings dizisinin efsanesi Travis Fimmel, Kerry Condon ve Lola Kirke gibi isimler eşlik ediyor. Miles Joris-Peyrafitte'in yönettiği film Nicolaas Zwart'ın kaleminden çıktı.

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MARGOT ROBBIE’Lİ DREAMLAND KONUSU

Dreamland, ödül avcısı olan bir gencin hayatına odaklanıyor. 17 yaşındaki bir gencin ailesi ile birlikte yaşadığı çiftliğe haciz gelir. Genç, hacizi durdurmanın yolunu ararken önüne beklenmedik bir fırsat geçer. Banka soygunu yapan bir kaçak aranmaktadır ve bulan kişiye yüklü bir miktar para ödülü verilecektir. Çiftliği kurtarmak için soyguncunun peşine düşmeye karar veren genç, bir süre sonra dahil olduğu olayın beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu keşfeder.


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