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Maria ve Mustafa dizisi bitiyor mu? Maria ve Mustafa final bölümü ne zaman?

15.12.2020 21:05 | Son Güncelleme:
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Maria ve Mustafa dizisi bitiyor mu? Maria ve Mustafa final bölümü ne zaman?

Atv'nin çekimleri Kapadokya'da yapılan, pazar günleri izleyici karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinden final haberi geldi. İddiaya göre Maria ile Mustafa'nın final bölümü tarihi de belli oldu.

Atv'nin pazar günleri ekrana gelen dizisi Maria ile Mustafa reytinglere yenildi.

Başrollerinde Hilmicem İntepe ile Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa'dan final kararı alındı. Kapadokya'da çekilen dizinin 17. bölümde bitmesine karar verildi. Dizi 27 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 17. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin yer aldığı dizi ekibi bir hafta sonra İstanbul'a dönecek.

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Faruk Teber'in ardından yönetmen koltuğuna Bahadır İnce'nin oturduğu dizi kadrosuna geçtiğimiz günlerde Ceyhun Mengiroğlu ve İpek Tenolcay dahil olmuştu.

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Tenolcay dizide Nesrin rolünü canlandırıyordu. (tv100)

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MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
zaten çok gereksizdi isabet olmuş
2.5 saat dizi olmaz kimse tvden izlemiyor dizileri internetten atlaya atlaya 15 dakikada bitiriyor allah aşkına bırakın bu işkenceyi yazık set görevlilerine yazık çalışan insanlara
öyle bir dizi filmi mi varmış

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