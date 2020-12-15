Maria ve Mustafa dizisi bitiyor mu? Maria ve Mustafa final bölümü ne zaman?

Atv'nin pazar günleri ekrana gelen dizisi Maria ile Mustafa reytinglere yenildi.
Başrollerinde Hilmicem İntepe ile Jessica May'in yer aldığı Maria ile Mustafa'dan final kararı alındı. Kapadokya'da çekilen dizinin 17. bölümde bitmesine karar verildi. Dizi 27 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 17. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
Başrollerinde Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin yer aldığı dizi ekibi bir hafta sonra İstanbul'a dönecek.
Faruk Teber'in ardından yönetmen koltuğuna Bahadır İnce'nin oturduğu dizi kadrosuna geçtiğimiz günlerde Ceyhun Mengiroğlu ve İpek Tenolcay dahil olmuştu.
Tenolcay dizide Nesrin rolünü canlandırıyordu. (tv100)
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.
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