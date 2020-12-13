Çocukluk dizisi bitiyor mu? Çocukluk final bölümü ne zaman?

FOX TV'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan ve yetimhanede yaşayan çocukların yaşadıkları zorlukları ve duygusal durumu konu alan Çocukluk dizisi ekrana veda ediyor.

Yetimhanede yaşayan bir grup çocuğun etkileyici hikayesini konu alan dizide Beren Gökyıldız, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'i başrollerde oynuyor. Dizi 11. bölümde final yapacak.

ÇOCUKLUK GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ YAYINLANMAMIŞTI

Çocukluk dizisi geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmamıştı. Yapım şirketi ve kanal tarafından korona virüs salgını nedeniyle diziye ara verildiği belirtilmişti.



