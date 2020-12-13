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Çocukluk dizisi bitiyor mu? Çocukluk final bölümü ne zaman?

13.12.2020 21:14 | Son Güncelleme:
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Çocukluk dizisi bitiyor mu? Çocukluk final bölümü ne zaman?

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan FOX TV'nin Çocukluk dizisi, ekranlara veda ediyor. Güçlü kadrosuyla da dikkat çeken Çocukluk adlı dizi, 11. bölümüyle final yapacak.

FOX TV'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan ve yetimhanede yaşayan çocukların yaşadıkları zorlukları ve duygusal durumu konu alan Çocukluk dizisi ekrana veda ediyor.

Yetimhanede yaşayan bir grup çocuğun etkileyici hikayesini konu alan dizide Beren Gökyıldız, Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Özberk'i başrollerde oynuyor. Dizi 11. bölümde final yapacak.

ÇOCUKLUK GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ YAYINLANMAMIŞTI

Çocukluk dizisi geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmamıştı. Yapım şirketi ve kanal tarafından korona virüs salgını nedeniyle diziye ara verildiği belirtilmişti.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Saçma bir dizi. Çocuğuna sahip çıkamayan bir babanın kreş açıp çocuklara sahip çıkıyor olması ne kadar mantıklı ki ?
saçma bir diziye son verildi

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