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Marial Shayok Fenerbahçe Beko'da! Marial Shayok kimdir?

21.06.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllığına anlaştı.

Marial Shayok Fenerbahçe Beko'da! Marial Shayok kimdir?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Frutti Extra Bursaspor'da geçiren Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Marial Shayok

İşte fenerbahce.org'dan Marial Shayok incelemesi:

MARİAL SHAYOK KİMDİR?

Marial Shayok, 26 Temmuz 1995 tarihinde Ottawa, Ontario'da dünyaya geldi. 2014 yılında Virginia Cavaliers ile NCAA kariyerine başlayan Shayok, üç sezon boyunca bu takımın formasını giydi ve ardından Iowa State ekibine transfer oldu. 2017-18 sezonunda NCAA'deki transfer kuralları gereği maça çıkamayan Shayok, 2018-19 sezonunda ise harika bir performans ortaya koydu ve 34 maçta 18.7 sayı, 4.9 ribaund, 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

2019 yazında NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers tarafından 2. tur 54. sıradan draft edilen Marial Shayok, 2019-20 sezonunu Philadelphia 76ers ve Gelişim Ligi ekibi Delaware Blue Coats'da geçirdi. NBA'de 4 maça çıkan Shayok, Gelişim Ligi'nde ise 35 karşılaşmada forma giydi ve 23 sayı, 6.0 ribaund, 3.8 asist ortalamaları tutturdu. Shayok, bu performansıyla Gelişim Ligi'nin en iyi çaylak oyuncular beşine de seçildi.

2020-21 sezonunda ise Ocak ayında Frutti Extra Bursaspor'a transfer olan başarılı oyuncu, bu takımla ligimizde 12 maça çıkarak, 18.9 sayı, 6.9 ribaund, 4.2 asist ortalamaları yakaladı.

Özellikle Avrupa basketbolu için fark yaratacak seviyedeki fiziği ve atletizmiyle dikkat çeken Marial Shayok, aynı zamanda şut tehdidi, kendi skorunu yaratabilme özelliği ve ribauntlara katkısıyla tanınıyor. İlk kez EuroLeague sahnesinde boy gösterecek Kanadalı oyuncu, bu organizasyonda sezonun en ilgi çekici isimlerinden biri olmaya aday.

Kariyer özeti:

2014-17 (Virginia Cavaliers)
2017-19 (Iowa State Cyclones)
2019-20 (Philadelphia 76ers, Delaware Blue Coats)
2020-21 (Frutti Extra Bursaspor)"

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transfer Fenerbahçe Beko
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