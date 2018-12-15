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Mariano Flamengo ile anlaştı! Son sözü G.Saray söyleyecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.12.2018 08:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sürpriz Mariano ayrılığı! Flamengo, Galatasaray forması giyen Mariano ile anlaşırken, transfer Galatasaray ile yapılacak görüşmeden sonra netlik kazanacak.

Mariano Flamengo ile anlaştı! Son sözü G.Saray söyleyecek

Galatasaray'ın 32 yaşındaki sağ beki Mariano için Brezilya basınında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Brezilya basınındaki habere göre Serie A ekiplerinden Flamengo, Mariano ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu ile anlaşan Flamengo'nun devre arasında Galatasaray ile yapacağı görüşmenin ardından transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olacak.

Kırmızı-siyahlı ekip bir süredir Mariano ile temas halinde bulunuyordu.

2017'de Sevilla'dan Galatasaray'a 4,25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen tecrübeli oyuncu için istenecek bonservis bedeli ise henüz belirsiz durumda...

Bu sezon Galatasaray'da 17 resmi maçta 2 asisti bulunan Mariano, Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG, Fluminense formaları giymişti.

(Sporx)

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Galatasaray flamengo Mariano

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