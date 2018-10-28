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Mariano ve Linnes Malatyaspor mağlubiyetini değerlendirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.10.2018 20:57 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Mariano ve Martin Linnes, maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Mariano ve Linnes Malatyaspor mağlubiyetini değerlendirdi

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Mariano, maç sonu açıklamasında hakemi gördüğü sarı kart nedeniyle eleştirdi.

İşte Mariano'nun maç sonundaki sözleri...

''Şu an sıkışık bir dönemdeyiz, zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin bize daha motive oynayacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir maç, kaybettik. Bir an önce bunu unutup, önümüzdeki önemli bir maç var. Ona odaklanmamız gerekiyor.''

''Anlamadığım bir şey var. Gördüğüm sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüm. Hepimizin bildiği gibi VAR sistemi, bu pozisyonlarda kullanılmayacaksa ne zaman yardım edecek? Haksız bir sarı kart gördüm. Dokunmadığım bir pozisyondu. Diğer taraftan bize yapılan bir faul vardı. Ona sarı kart gösterilmedi. Bu sarı kartın kriterini de anlamış değilim.''

LINNES: MÜCADELE EDEMEDİK

Ufak bir sakatlık geçirip maça devam edemeyen Martin Linnes, sakatlığının şu an için ciddi olmadığını söylerken, daha çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

İşte Martin Linnes'in maç sonundaki açıklamaları...

''Üzücü bir durum. İstemediğimiz bir performans sergiledik. Bu zamana kadarki maçlarda hep mücadele eden bir Galatasaray vardı. Bugün onu sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir derbi var. Daha çok çalışıp o maça hazırlanmak istiyoruz.''

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Galatasaray Mariano martin linnes

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