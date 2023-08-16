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Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme Maribor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB muhtemel 11'i

16.08.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maribor Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertli temsilcimiz UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı kapsamında rakibine konuk olacak. İlk karşılaşmada rakibini 3-1 yenen sarı lacivertliler, rövanş maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Maribor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme Maribor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maribor ile Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri Slovenya ekibini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibini elerse Play-off Twente - Riga eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Maribor Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, Maribor Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maribor Fenerbahçe maçı yarın (17 Ağustos Perşembe) saat 21:15'te başlayacak.

MARİBOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maribor Fenerbahçe maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE'NİN MARİBOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, King, İrfan Can, Ryan Kent, Batshuayi

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