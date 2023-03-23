Marifetname'den seğirmeler ve anlamları - Seğirmeler ve neticeleri nelerdir?

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın en bilinen eserleri içerisinde İlâhînâme ya da Divân’ı ve Marifetnâme isimli eserleri bulunur. Günümüzde de hâlâ popülerliğini koruyan Marifetnâme eseri önemli bir yer tutar. İbrahim Hakkı, Sefine-i Nûh eserinde, bu iki eseri için “İlâhinâme nazmımdır ve nesrim Marifetnâme’dir” der. Marifetnâme temel olarak bir ilimler ansiklopedisi olarak kaleme alınmıştır. Astronomi, ahlak, itikad, tasavvuf, felsefe, musiki, din, fizik ve tıbbi ilimlere kadar farklı ilimler hakkında bilgiler toplamıştır.

Marifetnâme nedir?

Marifetnâme bir ilim ansiklopedisidir. Farklı ilimlerden pek çok bilgiyi içerisinde barındırır. İlimlerin yanı sıra Marifetnâme’nin en sonunda yer alan “Kıyafetnâme” kısmındaki manzum bölümde insan hakkında bilgiler verir. İnsan vücudunun, uzuvlarının şekilleri ve anlamlarını belirtmiş, bu tariflerde yüzyılların tecrübelerinden yola çıkarak istifade etmiştir. 1756 yılında kaleme alınan Marifetnâme’sinde, Niyazî-i Mısrî’nin Risa-i Devriyesi eserinden etkilenerek usta-çırak ilişkilerini devam ettirmiştir.

Marifernâme seğirmeler ve anlamları nedir?

Marifetnâme’de pek çok ilme yer verilse de bunun yanı sıra insanlar hakkında da pek çok özelliğe yer verilmiştir. Bu özelliklerden öne çıkanı da seğirmeler ve anlamları kısmıdır. İbrahim Hakkı’nın eserine göre vücudumuzda meydana gelen seğirmelerin anlamları bulunur. Marifetnâme’de yer alan seğirmeler ve neticeleri şu şekildedir: