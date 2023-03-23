Marifetname'den seğirmeler ve anlamları - Seğirmeler ve neticeleri nelerdir?

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın en bilinen eserleri içerisinde İlâhînâme ya da Divân’ı ve Marifetnâme isimli eserleri bulunur. Günümüzde de hâlâ popülerliğini koruyan Marifetnâme eseri önemli bir yer tutar. İbrahim Hakkı, Sefine-i Nûh eserinde, bu iki eseri için “İlâhinâme nazmımdır ve nesrim Marifetnâme’dir” der. Marifetnâme temel olarak bir ilimler ansiklopedisi olarak kaleme alınmıştır. Astronomi, ahlak, itikad, tasavvuf, felsefe, musiki, din, fizik ve tıbbi ilimlere kadar farklı ilimler hakkında bilgiler toplamıştır.
Marifetnâme nedir?
Marifetnâme bir ilim ansiklopedisidir. Farklı ilimlerden pek çok bilgiyi içerisinde barındırır. İlimlerin yanı sıra Marifetnâme’nin en sonunda yer alan “Kıyafetnâme” kısmındaki manzum bölümde insan hakkında bilgiler verir. İnsan vücudunun, uzuvlarının şekilleri ve anlamlarını belirtmiş, bu tariflerde yüzyılların tecrübelerinden yola çıkarak istifade etmiştir. 1756 yılında kaleme alınan Marifetnâme’sinde, Niyazî-i Mısrî’nin Risa-i Devriyesi eserinden etkilenerek usta-çırak ilişkilerini devam ettirmiştir.
Marifernâme seğirmeler ve anlamları nedir?
Marifetnâme’de pek çok ilme yer verilse de bunun yanı sıra insanlar hakkında da pek çok özelliğe yer verilmiştir. Bu özelliklerden öne çıkanı da seğirmeler ve anlamları kısmıdır. İbrahim Hakkı’nın eserine göre vücudumuzda meydana gelen seğirmelerin anlamları bulunur. Marifetnâme’de yer alan seğirmeler ve neticeleri şu şekildedir:
- Kafanın üst kısmının seğirmesi: İyi makam ve mevki geleceğinin haberidir.
- Kafanın ön tarafının seğirmesi: İyi bir devlet bulunacağının işaretidir.
- Kafanın yan taraflarının seğirmesi: Sağı ve solu hayırlıdır
- Alnın seğirmesi: Sağdaysa eğlenceye soldaysa bir habere işarettir.
- Kaşın seğirmesi: Sağda ve solda dostlukların olacağına işarettir
- Kaşın ortası seğirirse: Sağ taraf zevki sol taraf kederi işaret eder.
- Dil seğirirse: Sağdaysa hüzün soldaysa coşkunluk müjdesidir.
- Gözün dışının seğirmesi: Sağdaysa kötülemeyi soldaysa ziyneti işaret eder.
- Gözbebeği seğirmesi: Sağdaysa sıkıntıyı soldaysa sevinci müjdeler.
- Göz kuyruğu seğirmesi: Sağ göz sevinç, sol göz malı simgeler.
- Göz altının seğirmesi: Sağ taraf iyiliğe, sol taraf mevkiye işarettir.
- Yanağın seğirmesi: Sağ taraf hayır, sol taraf mala işarettir
- Burnun seğirmesi: Sağdaysa kahır, soldaysa mevkiye işarettir.
- Dudağın üst kısmının seğirmesi: Sağdaysa rızk, soldaysa şenliktir.
- Dudağın uç kısmı seğiriyorsa: Sağda zarar, soldaysa esenliği işaret eder.
- Dudağın altının seğirmesi: İki tarafta da güzellik alametidir.
- Çenenin seğirmesi: Sağdaysa eğlence, soldaysa güzellik işaret eder.
- Kulakta seğirme: Sağda da solda da güzel haberi müjdeler.
- Boğazda seğirme: Sağ tarafta mala, sol tarafta üzüntüye işarettir.
- Arka omuzlarda seğirme: Sağ kısımda hüzün sol kısımda keder habercisidir.
- Koldaki pazularının seğirmesi: Sağdaki rızk, soldaki mala yorulur.
- Bilek seğirmesi: İki bileğin de seğirmesi iyi habere işarettir.
- Kollarda seğirme: Sağdaysa kötüleme, soldaysa ayıbı işaret eder.
- Elin bileklerinde seğirme: Sağdaki mala, soldaki meşakkate yorulur.
- Elin üstünün seğirmesi: Sağ tarafta üzüntüye, sol taraftaki şerefi işaret eder.
- Avuç içinin seğirmesi: Sağda da solda da rızk ve malı müjdeler.
- Baş parmağın seğirmesi: Sağda yüke, solda üzüntüye delalettir.
- Şehadet parmağının titreyerek seğirirmesi: Yeni sebepleri işaret eder.
- Orta parmakta seğirme: Sağdaysa üzüntü, soldaysa neşedir.
- Serçe parmağın seğirmesi: Sağda makama, solda da gama işaretidir.
- Yüzük parmağında seğirme: Sağdaysa mal, soldaysa hayır işaretidir.
- Göğüste seğirme: Sağdaysa hüzne, soldaysa sevince işarettir.
- Memede seğirme: Sağ tarafta makama, sol tarafta sevince işaretidir.
- Karında seğirme: Sağdaysa kavuşmaya, soldaysa neşeye işarettir.
- Göbeğin seğirmesi: Sağda üzüntüye, solda esenliğe delalettir.
- Böğürde seğirme: Sağda tarafta mevkiye, sol tarafta rızka delalettir.
- Oylukta seğirme: Sağda güzelliğe, solda oğla işarettir.
- Kasıkta seğirme: Sağda olursa cimaya, solda olursa yolculuğa yorulur.
- Husyelerde seğirme: Sağda çocuk doğumuna, solda da kedere işarettir.
- Makatta seğirme: Sağ tarafta mala, sol tarafta yola işarettir.
- Baldırda seğirme: Sağdaysa eğlenceyi, soldaysa yolculuğu haber verir.
- Dizde seğirme: Sağdaki üzüntüye, soldaki sevince işarettir.
- Dizin altının seğirmesi: Sağdaki yola, soldaki kedere çıkar.
- Bacakların seğirmesi: Sağ bacağın seğirmesi mala, sol bacağın seğirmesi mevki işaretidir.
- Sırt ortasının seğirmesi: Sağ kısımda yola sol kısımda erzağa delalettir.
- Karnın arkasının seğirmesi: Sağ kısım seğiriyorsa mal, sol kısım seğiriyorsa ayrılık habercisidir.
- Topukta seğirmesi: Sağ topuğun seğirmesi malı, sol topuğun seğirmesi yolculuğa yorulur.
- Ayak arkalarının seğirmesi: Sağ taraftaysa hüzne, sol taraftaysa esenliğe çıkar.
- El kemiğinin seğirmesi: Sağ kısımdaysa yolculuğa, sol taraftaysa mala yorulur.