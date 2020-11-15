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Marika Fruscio, Diletta Leotta'yı yerden yere vurdu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.11.2020 16:30 | Son Güncelleme

İtalya'nın en çekici spikerleri arasında gösterilen Diletta Leotta'ya meslektaşından ağır eleştiri geldi. Top Calcio 24 TV'nin sunucusu olan Marika Fruscio, Leotta için "Güzel bir görünüşe sahip ama futboldan anlamıyor" ifadelerini kullandı.

Marika Fruscio, Diletta Leotta'yı yerden yere vurdu!

İtalya'da sunuculuk ve modellik yapan Marika Fruscio yaptığı açıklamalarla ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.Sportpaper'a röportaj veren Fruscio, Serie A'daki şampiyonluk yarışını değerlendirirken, meslektaşı Diletta Leotta'yı da kızdıracak ifadeler kullandı.

"ATALANTA ŞAMPİYON OLABİLİR"

Top Calcio 24 TV'nin sunucusu olan Marika Fruscio, "Ligin daha başındayız. Napoli şampiyonluk adaylarından biri. Juventus o kadar ulaşılmaz görünmüyor.Inter, bende şampiyon olacak bir takım gibi izlenim bırakmadı. Atalanta ve Sassuolo tüm zorluklara rağmen mutlu sona ulaşabilir" şeklinde konuştu.

"DILETTA GAZETECİ DEĞİL, FUTBOLDAN ANLAMIYOR"

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Fruscio, son olarak meslektaşı Diletta Leotta için ise şu çarpıcı ifadeleri kullandı: Diletta her şeyden önce bir gazeteci değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.İyi bir sunucu, güzel bir görünüşe sahip ama futboldan anlamıyor. Onun yerine Giorgia Rossi'yi (Mediaset spikeri) tercih ederim.

Diletta Leotta, geçtiğimiz günlerde İtalyan yönetmen ve oyuncu Alessandro Siani ile görüntülenmişti. Hakkında aşk yaşadıkları dedikoduları çıkan çiftin, iş için bir araya geldiği ortaya çıkmıştı.

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