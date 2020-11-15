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Beşiktaş'tan Mandzukic atağı! Transfer...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.11.2020 16:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Cenk Tosun'u isteriz" ifadelerini kullanmıştı ancak oyuncunun babası Cenk'in İngiltere'de kalacağını söylemiş ve kapıları kapatmıştı. Bu gelişme sonrası golcü arayışları için farklı isimlere yönelen Beşiktaş rotasını daha önce de gündeminde olan yıldız golcü Mandzukic'e çevirdi.

Beşiktaş'tan Mandzukic atağı! Transfer...

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer döneminde kadroya katılacak golcü oyuncu için yeni hedef belirlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Cenk Tosun'u isteriz" sözleri üzerine transfer komitesi çalışmalara başlamak üzereyken baba Tosun, oğlunun İngiltere'den ayrılmayı düşünmediğini söylemesi hayal kırıklığına sebep oldu.

Yaşanan bu gelişme sonrası Kartal, rotayı Mandzukic'e çevirdi. Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'de oynayan yıldız oyuncu için harekete geçilecek. Devre arasında takıma katılması beklenen Mandzukic'in antrenmanlara bireysel olarak başladığı ifade edildi.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI!

Beşiktaş, transferin son gününde Mandzukic ile kıran kırana pazarlık yapmış, Mandzukic ve menajeri, Beşiktaşlı yöneticilerle 3-4 kez görüntülü olarak görüşmüştü. Hırvat oyuncun ve menajeri büyük ölçüde ikna edilmiş ve Mandzukic, senelik 2.5 milyon euro garanti ücret ve 2 senelik sözleşme teklifine 'evet' demişti. Ancak tecrübeli forvetin 3 milyon Euro'luk imza parası istemesi transferin gerçekleşmemesine neden olmuştu.

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