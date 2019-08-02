"Marilyn Monroe'yu CIA öldürdü!"

5 Ağustos 1962 yılında Los Angeles’daki evinde ölü bulunan ve sebebi “fazla uyku hapından intihar” olarak kayıtlara geçen Hollywood’un en ünlü yıldızlarından Marilyn Monroe geriye pek çok dedikodu ve ölümüyle ilgili komplo teorisi dolu bir yaşam öyküsü bıraktı.

İşte o ardı arkası kesilmeyen dedikodular...

1. “Marilyn Monroe ve ABD’nin eski devlet başkanı JFK birlikte oldu.”

Dedikodulara göre ikilli, dönemin en ünlü şarkıcılarından Frank Sinatra’nın konuk evinde bir araya geldi.

2. “Marilyn Monroe mafya tarafından öldürüldü.”

Konu genç yaşta ölen Marilyn’nin ölümüne geldiğinde komplo teorileri de devreye giriyor. Birçok kişi, John. F Kennedy’nin kardeşi Bobby Kennedy’nin mafyaya Marilyn’i öldürmeleri için para verdiğine inanıyor.

3. “Marilyn’nin bir seks kasedi var.”

Galeri sahibi ve koleksiyoner Keya Morgan, başkan ve Marilyn’in yer aldığı bir seks kasedinin elinde bulunduğunu iddia ediyor.

4. “Marilyn burnuna estetik yaptırdı.”

Yıldızın tüm burnuna estetik yaptırdığına değil ama burnunda küçük düzeltmeler yaptırmak için bıçak altına yattığına inanlar da var.

5. “Marilyn silikon da taktırdı.”

Bu klasik Hollywood dedikosundan Marilyn Monroe da nasibini almış. Onun da memelerini silikonla büyüttüğü iddia ediliyor.

6. “Marilyn CIA tarafından öldürüldü.”

Bazılarına göre Marilyn Monroe, JFK ile birlikte olduğu için bilgi sızdırmaması için CIA tarafından öldürüldü.