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Mario Balotelli geri döndü! İlk maçında gol attı

İTALYA HABERLERİ  | 30.12.2020 21:34 | Son Güncelleme

Uzun zaman Türk takımlarıyla da adı anılan Mario Balotelli, bu ay başında Serie B takımlarından Monza ile sözleşme imzalamıştı. Yıldız forvet ilk maçında ise lider Salernitana karşısında 4. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımının 2-0'lık galibiyetinde pay sahibi oldu.

Mario Balotelli geri döndü! İlk maçında gol attı

Balotelli'nin Monza'yı tercih etmesinde bu şehrin İtalya'nın kuzeyinde Milano'ya yakın olmasının başrol oynadığı belirtilirken aynı durum geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng için de geçerli...

Balotelli Monza'daki ilk maçında ve ilk topa dokunuşunda golünü attı ve takımının 3 puan kazanmasında pay sahibi oldu.Monza kulübü bu sene Boateng ve Balotelli'nin yardımıyla tarihinde ilk kez Serie A'ya yükselme mücadelesi veriyor.Bu galibiyetle Monza 29 puana yükselirken lider Salernitana ise 31 puanda kaldı.

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