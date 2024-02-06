SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A
  4. Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'nu öve öve bitiremedi! ''Dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken''

Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'nu öve öve bitiremedi! ''Dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 18:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerine Adana Demirspor'da forma giyen Balotelli'den Hakan Çalhanoğlu itirafı geldi.

Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'nu öve öve bitiremedi! ''Dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken''
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Takımdan ayrılması beklenen İtalyan oyuncudan Hakan Çalhanoğlu konusunda yorum geldi.

"KESİNLİKLE İLK 3'TE YER ALIYOR"

Screenshot_1

Inter'de bu sezon harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu sözler söyleyen Balotelli, "Dünyanın en iyisi değil belki ama kesinlikle ilk 3'te yer alıyor." dedi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ DEMEK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN"

6818ae20bb1c4faa8d16f47e7301a4ef

Balotelli, "Ben her zaman Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum, her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim ama ona dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken. Rodri ile onun arasında kalırsam kesinlikle onu seçerim." açıklamasını yaptı.

Bu sezon Inter'de tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Hakan, 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli olduFenerbahçe'de Gaziantep FK maçının kamp kadrosu belli oldu
Semih Kılıçsoy, Icardi'yi bile geride bıraktı!Semih Kılıçsoy, Icardi'yi bile geride bıraktı!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine imza atmak için Türkiye'ye geliyorFenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine imza atmak için Türkiye'ye geliyor
Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu balotelli Adana Demirspor atan sezon
En Çok Okunan Haberler
Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

TÜİK açıkladı, veriler şaşırttı! Cumhuriyet tarihinde ikinci kez oluyor: İstanbul'un nüfusu azaldı

TÜİK açıkladı, veriler şaşırttı! Cumhuriyet tarihinde ikinci kez oluyor: İstanbul'un nüfusu azaldı

Semih Kılıçsoy, Icardi'yi bile geride bıraktı!

Semih Kılıçsoy, Icardi'yi bile geride bıraktı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine imza atmak için Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine imza atmak için Türkiye'ye geliyor

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Maç sırasında yerde cep telefonu buldu ve...

Maç sırasında yerde cep telefonu buldu ve...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.