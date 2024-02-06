Mario Balotelli, Hakan Çalhanoğlu'nu öve öve bitiremedi! ''Dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken''

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı. Takımdan ayrılması beklenen İtalyan oyuncudan Hakan Çalhanoğlu konusunda yorum geldi.

"KESİNLİKLE İLK 3'TE YER ALIYOR"

Inter'de bu sezon harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu hakkında övgü dolu sözler söyleyen Balotelli, "Dünyanın en iyisi değil belki ama kesinlikle ilk 3'te yer alıyor." dedi.

"DÜNYANIN EN İYİSİ DEMEK İÇİN HENÜZ ÇOK ERKEN"

Balotelli, "Ben her zaman Hakan Çalhanoğlu yanlısı oldum, her zaman onun çok güçlü olduğunu söyledim ama ona dünyanın en iyisi demek için henüz çok erken. Rodri ile onun arasında kalırsam kesinlikle onu seçerim." açıklamasını yaptı.

Bu sezon Inter'de tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Hakan, 11 gol 3 asistlik performans sergiledi.





