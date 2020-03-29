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Mario Balotelli için Galatasaray iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Mino Raiola'nın kulüp aradığı Balotelli'nin seçenekleri arasında Galatasaray'ın da olduğu iddia edildi.

Koronavirüs sebebiyle dünyada birçok lig ertelenirken, futbol tam anlamıyla dursa da kulüpler bir yandan ekonomik zararın getireceği etkilerin planlarını yapıyor. Diğer taraftan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

İtalya basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Birçok transfer döneminde Türk takımlarıyla ismi anılan Balotelli'nin, Koronavirüs salgınından dolayı en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'dan ayrılmak istediği öğrenildi.

Brescia forması giyen İtalyan golcünün takımında mutsuz olduğu ve bu nedenle Mino Raiola'nın yeni sezonda Balotelli'ye Avrupa'da başka bir kulüp aradığı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre, Türkiye'den Galatasaray'ın bir seçenek olduğu ve hayatın normale dönmesi, liglerin yeniden başlamasıyla birlikte yeni sezona dair görüşme planları olduğu öne sürüldü.

Balotelli bu sezon Brescia formasıyla Serie A'da 19 maçta 5 gol attı.

(FUTBOL ARENA)


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balotelli Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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