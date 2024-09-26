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Mario Balotelli için sürpriz transfer gelişmesi! Görüşmeler sürüyor...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.09.2024 18:35
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Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mario Balotelli için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Mario Balotelli için sürpriz transfer gelişmesi! Görüşmeler sürüyor...

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra serbest statüde yer alan Mario Balotelli için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

CSKA SOFYA İLE GÖRÜŞÜYOR

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Topsport'ta yer alan habere göre, İtalyan forvet, Bulgaristan'dan CSKA Sofya ile görüşüyor.

Balotelli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesi İtalya'ya ve Serie A'ya geri dönmek istediğini söylemişti. 34 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklifler aldım ama Serie A'ya dönme umudum olduğu için kabul etmedim." ifadelerini kullanmıştı.

Mario Balotelli'nin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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