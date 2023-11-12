Mario Balotelli'nin son hali görenleri hayrete düşürdü! Fenerbahçe maçındaki o görüntü dikkatlerden kaçmadı...

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı. Taraflar, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

ADANA DEMİRSPOR, İLK KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 31'e yükseltti ve milli araya lider olarak girdi. Adana Demirspor ise bu sezon iç sahada ilk kez puan kaybı yaşadı.

BALOTELLI, 66'DA OYUNA GİRDİ

Ev sahibi ekip Adana Demirspor'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Mario Balotelli, 66. dakikada M'Baye Niang'ın yerine oyuna dahil oldu.

GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ



Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

İtalyan yıldızın kilolu görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Balotelli; maç içerisinde girdiği ikili mücadelelerde de verimlilik gösteremezken, rakip kaleden de oldukça uzak kaldı.

Karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Balotelli, attığı 3 pasın 2'sinde isabet sağladı. 4 ikili mücadeleye giren 33 yaşındaki futbolcu, 2 kez galip ayrıldı. 2 top kaybı yapan Balotelli, 1 kez de rakibini faulle durdurdu.

Sosyal medyadaki birçok futbolsever, golcü oyuncunun son halini şaşkınlıkla karşıladı.





