SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Mario Balotelli'nin yeni adresi sevenlerini bile şaşkına çevirdi!

Futbol dünyasının hırçın çocuğu Mario Balotelli, yine manşetleri süsledi! Adana Demirspor macerasının ardından boşta kalan İtalyan golcü, kariyerinin 14. imzasını attı. Herkes onun İtalya'da kalacağını sanarken o rotayı bambaşka bir yere kırdı. İşte Balotelli'nin 2.5 yıllık yeni sözleşmesi ve şoke eden o takım...

Mario Balotelli'nin yeni adresi sevenlerini bile şaşkına çevirdi!
Emre Şen

Kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi devlerde forma giyen ve ülkemizde Adana Demirspor ile hafızalara kazınan Mario Balotelli, transferde yine sürpriz bir hamleye imza attı. 35 yaşındaki yıldız golcü, yeni takımıyla resmen anlaştı.

ROTASI DUBAİ OLDU!

Avrupa'dan ve Süper Lig'den de adı geçen takımlar olmasına rağmen Balotelli tercihini Körfez'den yana kullandı. İtalyan yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai merkezli takımı Al-Ittifaq FC ile el sıkıştı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Son olarak İtalya'da Genoa forması giyen ancak beklenen etkiyi yaratamayan Balotelli, yeni takımıyla 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbol dünyasının en renkli ve tartışmalı isimlerinden biri olan "Süper Mario"nun, kariyerinin son baharında Dubai'de nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Yıldız ismin sözleşmesinin 12 Ocak'tan itibaren resmen tescil edileceği ve 9 Ocak'ta Dubai'ye gideceği belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Messi, futbolu bıraktıktan sonraki mesleğini açıkladı!Messi, futbolu bıraktıktan sonraki mesleğini açıkladı!
Galatasaray taraftarı bu transferde çıldıracak! 60 milyon Euro'luk yıldız geliyorGalatasaray taraftarı bu transferde çıldıracak! 60 milyon Euro'luk yıldız geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mario Balotelli balotelli Spor Haberleri son dakika spor haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.