Mario Balotelli'nin yeni adresi sevenlerini bile şaşkına çevirdi!

Kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Milan, Liverpool gibi devlerde forma giyen ve ülkemizde Adana Demirspor ile hafızalara kazınan Mario Balotelli, transferde yine sürpriz bir hamleye imza attı. 35 yaşındaki yıldız golcü, yeni takımıyla resmen anlaştı.

ROTASI DUBAİ OLDU!

Avrupa'dan ve Süper Lig'den de adı geçen takımlar olmasına rağmen Balotelli tercihini Körfez'den yana kullandı. İtalyan yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai merkezli takımı Al-Ittifaq FC ile el sıkıştı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Son olarak İtalya'da Genoa forması giyen ancak beklenen etkiyi yaratamayan Balotelli, yeni takımıyla 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbol dünyasının en renkli ve tartışmalı isimlerinden biri olan "Süper Mario"nun, kariyerinin son baharında Dubai'de nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Yıldız ismin sözleşmesinin 12 Ocak'tan itibaren resmen tescil edileceği ve 9 Ocak'ta Dubai'ye gideceği belirtildi.