Mario Balotelli ve Florian Thauvin, Kostas Mitroglou ile dalga geçti

Galibiyetin ardından Mario Balotelli ve Thauvin, alışveriş merkezine giderken Balotelli, Instagram'dan canlı yayın açtı.
''KOSTAS NEREDE MARIO?''
Balotelli, Instagram'da taraftarlarla konuşurken arkadan Florian Thauvin'in ''Hey! Kostas nerede?'' demesinin ardından iki futbolcu gülmeye başladı.
Florian Thauvin sur le live de Mario Balotelli : "Kostas il est où ?? ????????????"— PFC (@PassionFootClub) February 9, 2019
(???? via @Constantinho__) pic.twitter.com/Gwn0303vWT
Mario Balotelli'nin Marsilya'ya gitmesinin ardından Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.
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