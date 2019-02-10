SPOR

Mario Balotelli ve Florian Thauvin, Kostas Mitroglou ile dalga geçti

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.02.2019 08:06 | Son Güncelleme

Devre arasında Marsilya'ya transfer olan Mario Balotelli ve takımın yıldız ismi Florian Thauvin, 2-1 kazanılan Dijon galibiyetinin ardından Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou'yla dalga geçti.

Mario Balotelli ve Florian Thauvin, Kostas Mitroglou ile dalga geçti

Galibiyetin ardından Mario Balotelli ve Thauvin, alışveriş merkezine giderken Balotelli, Instagram'dan canlı yayın açtı.

''KOSTAS NEREDE MARIO?''
Balotelli, Instagram'da taraftarlarla konuşurken arkadan Florian Thauvin'in ''Hey! Kostas nerede?'' demesinin ardından iki futbolcu gülmeye başladı.

Mario Balotelli'nin Marsilya'ya gitmesinin ardından Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Galatasaray'a yeni sponsorGalatasaray'a yeni sponsor
Fatih Terim babasının mezarını ziyaret ettiFatih Terim babasının mezarını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mario balotelli Florian Thauvin kostas mitroglou marsilya Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

TFF'de flaş atama! Hakemliği bırakmıştı...

TFF'de flaş atama! Hakemliği bırakmıştı...

Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması

Vodafone Park'ta Beşikt'aşk yeniden'

Vodafone Park'ta Beşikt'aşk yeniden'

Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a!..

Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a!..

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mario Balotelli ve Florian Thauvin, Kostas Mitroglou ile dalga geçti

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın isim sponsoru Doğa Sigorta oldu

Galatasaray'a yeni sponsor

Fatih Terim babası Talat Terim'in mezarını ziyaret etti

Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti

G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı

G.Saray'da ayrılık! Anlaşma sağlandı

Serdar Aziz Fatih Terim'e başsağlığı diledi

Serdar'dan flaş Terim paylaşımı!

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

G.Saray PFDK'ya sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.