Mario Jardel'den Galatasaray taraftarına mesaj! 'Fenerbahçe' yanıtı dikkat çekti

Spor ve sanat dünyasından birçok ismi bir araya getirecek Golazo Cup Türkiye’nin basın lansmanı gerçekleştirildi. 8-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Danilo Zanna, Eypio, Emir Can İğrek, Giray Altınok gibi isimlerin yanı sıra, Stoch, Bruno Alves, Mehmet Yozgatlı, Hasan Kabze gibi isimler şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele ediyor.

MYNET ÖZEL | CEVDET BERKER İŞLEYEN

Futbol ve sanat camiasından önemli isimlerin katılımıyla renkli görüntülere sahne olan organizasyona özel misafir olarak katılan Galatasaray’ın unutulmaz golcüsü Jardel, Mynet’e özel açıklamalarda bulundu.

"BİR GOL ATMA ŞANSIM OLSA..."

Son bir gol atma şansım olsa Fenerbahçe'ye atardım diyen Jardel, 'I Love You Galatasaray' sözlerini sarf etti.