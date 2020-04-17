Mario Jardel: Ronaldo topa vurmayı benden öğrendi!

2000 yılında kazanılan UEFA Kupası, Türklere Avrupa'nın yolunu açtı. Fatih Terim'in yerine takımın başına Mircea Lucescu'yu getiren sarı-kırmızılılarda; kazanılan başarıyı daha da ileriye götürmek için bir süper yıldız transferine ihtiyaç vardı.

O dönem Porto'da 13 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve 10 kez rakip fileleri sarsan Mario Jardel, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından transfer listesinin en başındaki isimdi. Sarı-kırmızılılar, o dönem için 17 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkarıp Brezilyalı yıldızı kadroya katmaya başardı.

1999-20'nin UEFA Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, dönemin Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile Süper Kupa Finali'nde karşılaştı. Finalde attığı iki gole Süper Kupa'yı Galatasaray'a kazandıran Sambacı, 2000-01 sezonunda sarı-kırmızılı formayla çıktığı 41 maçta 33 kez rakip fileleri sarsıp adeta gol makinesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sadece 1 sezon forma giymesine karşın, taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Süper Mario Jardel, Asist Analiz'in Instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu. Brezilyalı veteran golcü, Neslihan Ablay'ın sorularına içtenlikle yanıt verdi.