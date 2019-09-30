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Mario Kart Tour 24 saat içerisinde 20 milyondan fazla indirildi

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TEKNOLOJİ  | 30.09.2019 08:44 | Son Güncelleme

Nintendo mobil platformlardaki oyun sayısını arttırmaya devam ediyor. Daha önce Nintendo konsollarına özel Mario ve Pokemon gibi isimleri mobil platformlarda görme imkanına erişmiştik.

Mario Kart Tour 24 saat içerisinde 20 milyondan fazla indirildi

Japon oyun devi, kısa süre önce de Mario Kart Tour’u iOS ve Android platformları için yayınladı. Beklenildiği üzere büyük bir başarıya imza atan yapım ilk 24 saat içerisinde 20 milyondan fazla indirildi. Böylelikle Pokemon GO’nun rekoru da kırılmış oldu. Elbette burada Pokemon GO’nun hayli sınırlı bir bölgede indirmeye sunulduğunu unutmamak gerekiyor. Oyunun resmi çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olmasına karşın Pokemon GO hala ülkemizdeki App Store ve Google Play’de yayınlanmış değil.

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Öte yandan Mario Kart Tour, ilk 24 saat içerisinde Nintendo’ya 1 milyon dolar kazandırdı. Oyundaki satın alım seçeneklerini kullanan oyuncular, ilk günden Nintendo’ya ufak çapta bir servet bağışladılar.

Bu arada Sensor Tower tarafından paylaşılan bilgilere göre Super Mario Run ilk gününde 7 milyon, Dr Mario World ise 650K indirme sayılarına ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
nintendo Mario Kart Tour Pokemon GO

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