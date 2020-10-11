Mario Mandzukic para yüzünden Türkiye'ye gelmedi

Hırvat basını Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için temasta bulunduğu Hırvat golcü Mandzukic’in de teklifleri kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle kabul etmediğini duyurdu.
Haberde, bonservisi elinde olan Hırvat golcünün Türkiye’de Beşiktaş ve başka bir Türk ekibinden teklif aldığı ancak maaşların aksaması nedeniyle kabul etmediği belirtildi. Mandzukic’in Lokomotif Moskova’yla görüştüğü de bildirildi.
(AKŞAM)
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