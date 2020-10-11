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Mario Mandzukic para yüzünden Türkiye'ye gelmedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

Hırvatlar, Mario Mandzukic'in Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeme nedeninin para olduğunu yazdı.

Mario Mandzukic para yüzünden Türkiye'ye gelmedi

Hırvat basını Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için temasta bulunduğu Hırvat golcü Mandzukic’in de teklifleri kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle kabul etmediğini duyurdu.

LOKOMOTİF MOSKOVA'YLA GÖRÜŞÜYOR

Haberde, bonservisi elinde olan Hırvat golcünün Türkiye’de Beşiktaş ve başka bir Türk ekibinden teklif aldığı ancak maaşların aksaması nedeniyle kabul etmediği belirtildi. Mandzukic’in Lokomotif Moskova’yla görüştüğü de bildirildi.

(AKŞAM)


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