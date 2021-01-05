Marius Sumudica: "Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum"

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle son 6 maçta beşinci galibiyetini alan Gaziantep ekibi, puanını 31’e çıkararak maç fazlası ve gol averajıyla liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kazandıkları için mutluluk duyduğunu söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın performansından da çok memnun olduğunu vurguladı.

"BU GALİBİYETİN ÜZERİNE AYRAN İÇMEK İSTİYORUM"

Maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ve galibiyetin üzerine ayran içmek istediğini söyleyen Marius Sumudica, "Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Çok yorgunum ve bu galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum. Ayran yorgunluğumu alıyor. Maçı kazanmak için her şeyimizi feda ettik. Sahamızın zemini çok kötüydü. Zemin kötü olmasına rağmen kazandık. Bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Çünkü oyun kuran bir takımız. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti şehrimizin belediye başkanı Fatma Şahin’e, valimize, şehrimizin yöneticilerine, yöneticilerimize ve tüm taraftarlara armağan ediyoruz. Bu takımı desteklemeye devam ederlerse biz böyle kazanmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.