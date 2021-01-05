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Marius Sumudica: "Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum"

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 05.01.2021 19:47 | Son Güncelleme

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 2-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Çok yorgunum, o yüzden bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum" dedi. Sumudica, ligin kalan kısmı için de en az 2-3 kaliteli transfere ihtiyaç duyduklarını da açıkladı.

Marius Sumudica: "Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum"

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 17. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetle son 6 maçta beşinci galibiyetini alan Gaziantep ekibi, puanını 31’e çıkararak maç fazlası ve gol averajıyla liderlik koltuğuna oturdu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kazandıkları için mutluluk duyduğunu söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın performansından da çok memnun olduğunu vurguladı.

"BU GALİBİYETİN ÜZERİNE AYRAN İÇMEK İSTİYORUM"

Maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını ve galibiyetin üzerine ayran içmek istediğini söyleyen Marius Sumudica, "Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. Çok yorgunum ve bu galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum. Ayran yorgunluğumu alıyor. Maçı kazanmak için her şeyimizi feda ettik. Sahamızın zemini çok kötüydü. Zemin kötü olmasına rağmen kazandık. Bunun neden olduğunu anlayamıyorum. Çünkü oyun kuran bir takımız. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti şehrimizin belediye başkanı Fatma Şahin’e, valimize, şehrimizin yöneticilerine, yöneticilerimize ve tüm taraftarlara armağan ediyoruz. Bu takımı desteklemeye devam ederlerse biz böyle kazanmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"LİDERLİK DEĞİL, ALDIĞIMIZ PUANLAR ÖNEMLİ"

Lider olmalarının önemli olmadığını ve önemli olanın toplayabildikleri kadar puan toplamak olduğunu vurgulayan Sumudica, "Bugün önemli olan liderlik değil. Bizim için önemli olan toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Bugün topladığımız 31 puan bizim için önemli. Bundan sonra da ne kadar puan toplarsak o kadar iyi olur. Bugün lideriz ve bir saat sonra rakiplerimiz maç yapacaklar. Yani liderlik değişebilir. O yüzden dört maçımız kaldı. Ne kadar puan toplayabilirsek toplayacağız" şeklinde konuştu.

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