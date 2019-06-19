Marius Sumudica'dan transferin şifreleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, yıldız oyuncular alıp yaşlı bir takım kurmak istemediğini belirterek, "Transfer edeceğimiz oyuncular, kalpten oynayan isimler olacak. Daha önceden beraber çalıştığımız, benim bildiğim oyuncular aramıza katılabilir. Bu anlamda Romanya ve Kayserispor'dan bazı oyuncular aramıza katılabilir" dedi.

Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği Türkiye'yi adeta ikinci vatanı olarak gördüğünü söyledi.

Suudi Arabistan'dan sonra farklı ülkelerden teklif almasına rağmen Türkiye'den gelen tekliflere öncelik vermesinin en önemli nedeninin de bu olduğunu belirten Sumudica, yeniden Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de Süper Lig'in dünyanın en zorlu liglerinden birisi olduğunu ifade eden Sumudica, teklif üzerine geldiği Gazişehir Gaziantep ile anlaşmasında kentteki istek ve kulüp yapısının etkili olduğunu vurguladı.

Sumudica, Gazişehir Gaziantep'i bir daha alt ligleri görmeyecek yapıya kavuşturmak istediklerini belirterek şöyle konuştu: