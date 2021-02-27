SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Marius Sumudica: "Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz"

Marius Sumudica: "Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz"

27.02.2021 19:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Marius Sumudica: "Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın başına Mourinho gelse dahi başarının gelmeyeceğini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 0-0 biten Sivasspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sumudica, "Her şeyin eksikliğini hissediyoruz. Bazen hoca hatalı olabilir. Sadece bir soru sormak istiyorum. Stjepan Tomas iyi hoca değil. Ünal Karaman iyi hoca değil. İsmail Kartal iyi hoca değil. Sumudica iyi hoca değil. Bu takıma hangi hoca gelsin?" dedi.

Rumen teknik adam, "80 dakika 11'e 10 oynadık. 1 tane şut çekemedik. Bu benim oyunum değil, benim elimde joystick yok, ben kontrol etmiyorum. Kolay değil. 11'e 11 olsa belki daha kolay olur. Sivasspor tüm oyuncularıyla kapandı. Onlar için de kolay değil, 1 kişi eksikler. Bizim için de zor oldu. Benim elimden gelen bu kadar. Daha fazla bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Tüm hocalık yeteneklerimi uyguladım. Her gün tesislere 3-4 saat önce geliyorum çalışmak için. Tüm analizleri yaptık, hepsini gösterdim oyuncularıma. Ben futbol için çalışıyorum. Kayseri'de başarılı oldum, Gaziantep'te başarılı oldum ama burada yapamadım. Benim kontratım var. Oyuncular, yönetim, taraftar mutlu değilse kontratımızı oturur, konuşur, anlaşırız. Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz." açıklamasını yaptı.

Sumudica, "1 tane dripling yok, 1 tane kaleye şut yok. Bunu ben çalışmayacağım yani. Son dakikada bir faul kazanmışız. Arkadaşımız geliyor yana oynuyor. Burada hocalık bir durum yok. İçki içmiyorum, kötü huyum yok. Futboldan başka düşündüğüm bir şey yok. Futbolla yatıp kalkıyorum. Ben aynı, Gaziantep'teki Sumudica'dayım. Olmuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyorSumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Mostafa Mohamed'e 22 milyon Pound

Mostafa Mohamed'e 22 milyon Pound

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

G.Saray Draxler'i kadrosuna katmak istiyor

G.Saray Draxler'i kadrosuna katmak istiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Diğer Haberler

Marius Sumudica: "Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz"

Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz

Sumudica'dan Fenerbahçe örneği

Sumudica'dan Fenerbahçe örneği

Marius Sumudica: Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız

Marius Sumudica: Bu maçı unutup Sivas maçına iyi hazırlanacağız

Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor

Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor

Gabriel Margarit: Önemli bir üç puan kaybettik

'Önemli bir üç puan kaybettik'

Rizespor'da Sumudica maç sonunda fenalaştı

Sumudica maç sonunda fenalaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.