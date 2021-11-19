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  4. Mark Wahlberg hayranlarını endişelendirdi! Yeni filmi beklenirken göz bandajıyla fotoğrafı geldi

Mark Wahlberg hayranlarını endişelendirdi! Yeni filmi beklenirken göz bandajıyla fotoğrafı geldi

19.11.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında vizyona giren Boogie Nights filmiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Mark Wahlberg, yakında bir boksörden rahip olan Peder Stuart Long'dan uyarlanan Stu filminde oynayacak. Yeni filminin hazırlıkları için spor salonunda antreman yapan Mark Wahlberg, sol gözünü kapatan bir bandajla sosyal medyadan fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşımın sonrasında oyuncunun hayranları büyük bir endişeye büründü.

Mark Wahlberg hayranlarını endişelendirdi! Yeni filmi beklenirken göz bandajıyla fotoğrafı geldi

Henüz vizyon tarihi kesinleşmeyen ve senaryosunu Rosalind Ross’un kaleme aldığı Stu filmi, yine Ross’un yönetmenliğinde çekilecek. Filme hazırlanırken Wahlberg, bir boksörü canlandırırken dış görünüşünde değişiklikler yapmak zorunda kaldığını dile getirdi. Ağır bir antreman ve beslenme rutinini hayatına adapte etmek zorunda kaldığından söz eden Wahlberg, “İki hafta boyunca 7 bin kalori ve ardından iki hafta boyunca 11 bin kalori tüketmem gerekti. Her 3 saatte bir yemek yiyordum.” dedi.

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DEĞİŞİMİYLE MERAK UYANDIRDI

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3 hafta içinde vücudundaki değişimleri sosyal medya hesabından yayınladığı ‘öncesi ve sonrası’ görüntüleriyle hayranlarının beğenisine sunan Wahlberg, bütün zorluklara rağmen projenin kendisi için kişisel bir önem taşıdığından söz etti. Wahlberg, “Bu filmi altı yıldır yapmak için uğraştım. Çekmek için sadece 30 günümüz var ve bu yüzden bunu gerçekleştirmek istiyorum” diye konuştu.

“SORU SORMAYIN”

Film hazırlıkları son sürat devam eden Wahlberg, son olarak sosyal medya hesabından sol gözü bandajlı bir gönderi yayınladı. Yaralanmasının nedenini hayranlarıyla paylaşmayan Wahlberg, gönderisine “Soru sormayın” notunu ekledi.

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