Bu hafta 10 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (18-25 Kasım 2021)

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı yılın en çok merak edilen ve heyecanla beklenen filmlerinden "Spencer" bu hafta izleyici karşısına çıkıyor. Will Smith'in başrolünde yer aldığı "King Richard", kadın tenisine damga vuran Serena Williams ve Venus Williams kardeşlerinin hayatını anlatıyor. Haftanın yerli korku filmi "Ecinni 3: Issız Çığlık", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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AŞK YOLUNDA: BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKÂYESİ Seçil Çömlekçi'nin 2019 yılında yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını konu ediniyor. Romantik komedi türündeki filmde, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Bora Cengiz, Ayhan Taş ve Asuman Dabak rol alıyor.

CEHENNEM KAPISI Arjantin yapımı haftanın korku filmleri arasında yer alan "Cehennem Kapısı", oğluyla birlikte geçirdiği araba kazası sonrası ne olduğunu hatırlayamayan bir biçimde kayıp oğlunu arayan Cecillia'nın hikayesini ele alınıyor.

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI Joachim Trier imzalı, orijinal ismiyle "The Worst Person in the World", 30'larına yeni girmiş enerjik biri olan Julie'nin, hayattaki yerini bulmaya çalışmasını ve bu arayışın etkilediği ilişkilerini ele alıyor. Trier'in "Reprise" (2006), "Oslo, 31 Ağustos" (2011) ve "Thelma" (2017) gibi depresif ve psikolojik ağırlıklı filmlerden sonra izleyici karşısına çıkardığı "Dünyanın En Kötü İnsanı" filmindeki rolüyle Renate Reinsve, Cannes Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.

ECİNNİ 3: ISSIZ ÇIĞLIK Haftanın yerli korku filmi "Ecinni 3: Issız Çığlık", yaşadığı rahatsızlık sonrası esrarengiz görüler görmeye başlayan Zeynep'in, bu konuyu araştırmasıyla kendisinin ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor. "Ecinni" filminin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda, serinin diğer filmlerini de yöneten Mustafa Sağlam oturuyor.