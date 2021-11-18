Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bu hafta 10 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (18-25 Kasım 2021)

Bu hafta 10 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (18-25 Kasım 2021)

18.11.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 10 film vizyona girecek.

Kristen Stewart'ın Prenses Diana'yı canlandırdığı yılın en çok merak edilen ve heyecanla beklenen filmlerinden "Spencer" bu hafta izleyici karşısına çıkıyor. Will Smith'in başrolünde yer aldığı "King Richard", kadın tenisine damga vuran Serena Williams ve Venus Williams kardeşlerinin hayatını anlatıyor. Haftanın yerli korku filmi "Ecinni 3: Issız Çığlık", gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

AŞK YOLUNDA: BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKÂYESİ

AŞK YOLUNDA: BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKÂYESİ
Seçil Çömlekçi'nin 2019 yılında yayımlanan kitabından uyarlanan film, evlenme teklifini beklediği sırada sevgilisi tarafından terk edilen ve genel olarak şanssız kişiliğiyle bilinen Bade'nin, bu şanssızlığı kırma girişimi sırasında yaşadıklarını konu ediniyor. Romantik komedi türündeki filmde, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Bora Cengiz, Ayhan Taş ve Asuman Dabak rol alıyor.

CEHENNEM KAPISI

CEHENNEM KAPISI
Arjantin yapımı haftanın korku filmleri arasında yer alan "Cehennem Kapısı", oğluyla birlikte geçirdiği araba kazası sonrası ne olduğunu hatırlayamayan bir biçimde kayıp oğlunu arayan Cecillia'nın hikayesini ele alınıyor.

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI

DÜNYANIN EN KÖTÜ İNSANI
Joachim Trier imzalı, orijinal ismiyle "The Worst Person in the World", 30'larına yeni girmiş enerjik biri olan Julie'nin, hayattaki yerini bulmaya çalışmasını ve bu arayışın etkilediği ilişkilerini ele alıyor. Trier'in "Reprise" (2006), "Oslo, 31 Ağustos" (2011) ve "Thelma" (2017) gibi depresif ve psikolojik ağırlıklı filmlerden sonra izleyici karşısına çıkardığı "Dünyanın En Kötü İnsanı" filmindeki rolüyle Renate Reinsve, Cannes Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü aldı.

ECİNNİ 3: ISSIZ ÇIĞLIK

ECİNNİ 3: ISSIZ ÇIĞLIK
Haftanın yerli korku filmi "Ecinni 3: Issız Çığlık", yaşadığı rahatsızlık sonrası esrarengiz görüler görmeye başlayan Zeynep'in, bu konuyu araştırmasıyla kendisinin ve ailesinin başından geçenleri anlatıyor. "Ecinni" filminin üçüncü devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda, serinin diğer filmlerini de yöneten Mustafa Sağlam oturuyor.

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA
Carrie Coon, Finn Wolfhard ve Mckenna Grace'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya" adlı film, taşrada bir kasabaya taşınan bir ailenin, büyükbabalarından kendilerine kalan hayalet avcıları mirasıyla bulundukları kasabayı büyük çaplı bir hayalet istilasından kurtarmaya çalışmasını konu ediniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Tek eşliliği protesto etmek istedi! Dokuz kadınla aynı anda...

Simpsonlar yazarından itiraf: Bazı tahminler beni bile şaşırttı

Simpsonlar yazarından itiraf: Bazı tahminler beni bile şaşırttı

Değişimine inanamadılar! Vücut ağırlığının yarısını kaybetti

Değişimine inanamadılar! Vücut ağırlığının yarısını kaybetti

Rolüne talip oldu! “Onun izinden gitmek istiyorum”

Rolüne talip oldu! “Onun izinden gitmek istiyorum”

İlginizi Çekebilir

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Fiyat/performansı ile kalpleri çalan 3000 TL altı laptop önerileri

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Güzelliğini korumak istedi! Bakire kanıyla...

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Göğüsleri için servet harcadı! Ayakkabısını bile bağlayamıyor

Göğüsleri için servet harcadı! Ayakkabısını bile bağlayamıyor

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Hayatı boyunca sadece iki kez yıkandı

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Göz bebeklerinde dahi var! Servet harcadı ama durmuyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.