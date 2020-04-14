Market alışverişi ve sonrasında koronavirüsten korunma önerileri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bulaşma hızı nedeniyle pek çok kişinin aklında soru işareti oluşturdu. İnsanlar bugünlerde en çok koronavirüsün besinlerden bulaşıp bulaşmadığını, market alışverişinin güvenli olup olmadığını ya da gıda ambalajlarının virüs taşıma tehlikesi içerip içermediğini merak ediyor. Şu ana kadar enfekte olmuş bir kişinin öksürme veya hapşırmasıyla virüsün besin veya besin ambalajına geçip bir insanı enfekte ettiğine dair kanıt bulunmuyor. Ancak COVID-19'a neden olan virüsün yüzeylerde belirli bir süre hayatta kalabildiği biliniyor.

MARKET ALIŞVERİŞİNDE DOKUNDUĞUNUZ YÜZEYLERE DİKKAT

Öncelikle COVID-19'un enfekte olmuş bir kişiden, ki bu kişinin hiçbir semptomu olmayabilir, yakın olma yoluyla bulaşıp yayıldığını unutmayın. Bu nedenle sosyal mesafenin korunması riski azaltmanın en önemli yolu olarak öne çıkıyor.

COVID-19'a neden olan virüs, yüzeylerde ve nesnelerde sınırlı bir süre kalabiliyor. Yapılan çalışmalar, metal veya plastik gibi sert yüzeylerde yaklaşık 3 güne kadar, karton gibi yumuşak yüzeylerde ise yaklaşık 1 güne kadar virüsün varlığını koruduğunu gösteriyor. Koronavirüs çelik ve plastik gibi sert yüzeylerde 3 güne kadar kalabildiği için, alışveriş sırasında sıkça temas edilen araba kapısı kolları, bina kapısı kolları, alışveriş sepeti/sepet kolları, asansör düğmeleri gibi yüzeylere dokunma yoluyla bulaşabilir.