Marketlerde yeni dönem! Artık ismi değişiyor, alırken dikkat edin

Gıda güvenliği ve tüketici şeffaflığı konusunda önemli bir adım atan Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketleme kurallarını baştan aşağı yeniledi. 13 Mart tarihinde güncellenerek yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu" ile restoran, kafe ve paketli gıdalarda yepyeni bir dönem başlıyor. Yönetmeliğe göre marketlerde satılan bu ürünün artık ismi bambaşka olacak. İşte detaylar…

Gökçen Kökden

Bakanlığın yeni düzenlemesinin en dikkat çeken başlıklarından biri ise gıda sektöründe yaygın olarak kullanılan 'krema' ifadesine getirilen sınırlama oldu. Tüketiciyi yanıltabilecek tanımlamaların önüne geçmeyi amaçlayan düzenlemeye göre, içeriği gerçek süt kreması kriterlerini karşılamayan ürünlerde artık "krema" ifadesi kullanılmayacak. Bu ürünler raflarda ve menülerde "kremsos” olarak adlandırılacak. Böylece tüketicilerin ürün içeriğini daha net anlaması ve benzer görünümlü ürünler arasında doğru tercih yapabilmesi hedefleniyor.

MENÜLERDE DE YENİ İFADE ZORUNLU: KREMSOS

Tüketicilerin içerik konusunda doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, mevzuatın belirlediği standartları tam olarak karşılamayan ürünlerin ambalajlarında veya menülerinde "krema" kelimesinin kullanımı resmen yasaklandı. Bakanlık, bu tarz ürünler için tüketiciyi yanıltmayacak, "kremsos" gibi daha tanımlayıcı ve gerçekçi ifadelerin kullanılmasını şart koşuyor. Bu adımla birlikte tüketiciler, satın aldıkları veya sipariş ettikleri ürünün gerçek bir krema mı yoksa krema benzeri bir sos mu olduğunu net bir şekilde görebilecek.

"DOĞAL" VE "EV YAPIMI" TARİH OLUYOR

Gıda etiketleme yönetmeliği kapsamında sadece "krema yerine kremsos" kuralı gelmedi; aynı zamanda tüketiciyi yanıltıcı etiketlere de savaş açıldı. "Yüzde 100 doğal", "en doğal" ve "hakiki" gibi abartılı ifadelerin kullanımı tamamen yasaklandı. "Doğal" kelimesi yalnızca hiçbir ilave bileşen ve katkı maddesi içermeyen ürünlerde yer alabilecek.

Bunun yanı sıra raf ömrü 24 saatten uzun olan gıdalara "günlük", endüstriyel üretim paketli ürünlere ise "ev yapımı" veya "fırından taze" yazılamayacak. Sadece aroma içeren ürünlerde gerçek meyve görseli kullanımı yasaklanarak ürünün açıkça "aromalı" olduğunun yazılması zorunlu kılındı. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek silah, kafatası veya beyin gibi şekillerdeki ambalajlı gıdaların satışı engellenirken, bitki çaylarının etiketlerinde hazırlama yönteminin açıkça belirtilmesi şartı da getirildi.

KAFE VE RESTORANLARDA KALORİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Düzenlemenin toplu tüketim alanlarını ilgilendiren ayağında ise, restoran ve kafelerde kalori zorunluluğu dönemi resmen başlıyor. Artık işletmelerde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik ve enerji (kalori) değerleri tüketiciyle şeffafça paylaşılacak. İşletmeler bu bilgileri menülerinde, dijital ekranlarında, panolarında veya karekod (QR kod) sistemleri aracılığıyla müşterilerine sunmakla yükümlü olacak.

