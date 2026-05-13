TasteAtlas 'En İyi Türk Yemekleri'ni açıkladı: Zirve şaşırttı

Yerel lezzetleri dünyaya tanıtmayı amaçlayan gastronomi platformu TasteAtlas, Türk mutfağına yönelik yeni listelerini paylaştı. Platform, kullanıcı değerlendirmeleri ve etkileşimler doğrultusunda hazırladığı 'En İyi Türk Yemekleri' listesiyle gündem oldu.

Gastronomi dünyasının en çok takip edilen platformlarından biri olarak gösterilen TasteAtlas, her yıl yayımladığı sıralamalarla geniş yankı uyandırıyor. Kullanıcı yorumları, puanlamalar ve veri tabanındaki etkileşimler doğrultusunda hazırlanan listeler, dünya mutfaklarına dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koyuyor.

Türk mutfağını yakından takip eden platform, son çalışmasında Türkiye’nin en iyi yemekleri ve içeceklerini ayrı listeler halinde yayımladı. Açıklanan sıralamada özellikle 'En İyi Türk Yemekleri' listesinin birinci sırasında yer alan yemek dikkat çekti.

TasteAtlas’ın yayımladığı liste, sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma yarattı. Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yapılan sıralamada zirvede yer alan tercih, birçok kişi için sürpriz oldu.

1. KALAMAR TAVA

"Kalamar tava, genellikle meze olarak sunulan geleneksel bir yemektir. Yemek, temizlenmiş kalamarın kalın halkalar halinde kesilmesi, sütte bekletilmesi, ardından un, kabartma tozu ve tuzdan oluşan bir hamura batırılması ve kızgın yağda kızartılmasıyla yapılır. Kalamar halkaları, istenirse otlar veya pul biberle tatlandırılabilir. Kızartıldıktan sonra, halkalar genellikle yanında Türk tartar sosuna benzer bir sos ve birkaç limon dilimiyle servis edilir."

2. OLTU CAĞ KEBABI

"Oltu cağ kebabı, Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Erzurum ilinin Oltu ilçesiyle özdeşleşmiş, yatay olarak pişirilmiş bir kuzu kebabıdır. Ürün, yerel uygulamalar ve denetimle şekillenmiş ve günümüzde de bu şekilde tanımlanmaya devam etmektedir. Kebabın ortaya çıkışı, Oltu ve çevresindeki koyun ve kuzu yetiştiriciliğine, dengeli yağ profiline sahip genç kuzuların bulunabilirliğine ve dikey istifleme yerine yatay şişte yavaş ve kontrollü pişirmeyi tercih eden bölgesel koşullara uyarlanmış bir pişirme yöntemine bağlıdır; zamanla "Oltu" adı ürünle ayrılmaz bir hale gelmiş ve Oltu cağ kebabı adı dilbilimsel kaynaklarda ve dünya mutfak literatüründe kaydedilmiştir; bu da onu, teknikleri paylaşan ancak adlandırması farklı olan benzer bölgesel hazırlıklardan ayıran bir noktadır."

3. ANTAKYA KÜNEFESİ

"Antakya künefesi, eski Türk kenti Antakya'dan gelen geleneksel bir künefe çeşididir ve incecik yufka hamurunun içine krema kıvamında tuzsuz peynir doldurularak yapılır. Bu yemeğin kökeni Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanır ve günümüze kadar Antakya mutfak mirasının ve geleneklerinin otantik temsilcilerinden biri olarak kalmıştır. Antakya künefesi yapmak için önce yufka hamuru ince şeritler halinde kesilir ve yuvarlak, düz bir tepsiye yerleştirilir. Kadayıfın olarak bilinen bu hamur , geleneksel olarak Hatay peyniri olmak üzere tuzsuz peynir karışımı ve bir kat daha incecik yufka hamuru ile kaplanır. Karışım her iki tarafı da pişirildikten sonra (bu künefe çeşidini eşsiz kılan adım), şeker, su ve limon suyu ile yapılan sıcak, tatlı şerbetle ıslatılır. Antakya künefesi sıcak olarak servis edilir ve kıyılmış fıstık, ceviz veya fındık ile süslenir. Bu nefis tatlı, 2006 yılında Coğrafi İşaret Koruma Sertifikası'nı aldı."

4. BEYRAN ÇORBASI

"Beyran çorbası, Gaziantep'e özgü geleneksel bir çorbadır ve kahvaltıda servis edilir. Kuzu yağı, pirinç ve didiklenmiş kuzu etiyle hazırlanır. Bu karışım, sarımsak, biber salçası ve kuzu suyu eklenerek pişirilir. Acılığıyla ünlü olan bu çorba, güne başlamanın oldukça sıra dışı bir yoludur. İsteğe bağlı olarak, yanında limon dilimleri ve taze Türk ekmeği ile servis edilebilir."

5. AFYON SUCUĞU

"Afyon Sucuğu, Türkiye'nin Afyonkarahisar ilinden köken alan, kuru, fermente edilmiş ve baharatlı bir sosis türüdür. Bu kürlenmiş etin üretimi, Orta Asya'nın göçebe Türk kabilelerinden kaynaklanmaktadır; bu kabileler, fazla etlerini tuzlama, kurutma ve baharatlama yöntemleriyle muhafaza etmiş ve daha sonra bu topluluklar Anadolu bölgesine yerleştikçe yerel iklime ve hayvancılığa uyarlamışlardır. Hazırlanışı, sığır ve manda etinin büyük parçalar halinde dinlendirilmesi, etin tendon ve yağdan ayrılması ve ardından tuz, kırmızı biber, kimyon, karabiber, sarımsak ve zencefil karışımıyla karıştırılmadan önce etin kıyılmasını içerir. Karışım, sığır bağırsaklarına doldurulur ve belirli sıcaklık ve nem seviyelerinde doğal fermantasyon ve kurutmaya tabi tutulmak üzere raflara asılır."

6. FISTIKLI SARMA

"Bu Türk tatlısı, fıstık ezmesi olarak bilinen pürüzsüz, yeşil, macun kıvamında bir iç harçla yapılır. Marzipanın fıstıklı versiyonu gibidir ve parlak yeşil rengi tamamen doğaldır; Gaziantep'te erken hasat edilen fıstıklardan gelir. Lezzetli fıstık ezmesi, yeşil güzelliğini bir arada tutmak için tek bir yufka yaprağının etrafına sarılır; bu yüzden bu baklava çeşidine fıstıklı sarma veya fıstıklı dürüm denir."

7. HÜNKAR BEĞENDİ

"Hünkar beğendi, krema kıvamındaki közlenmiş patlıcan püresinin üzerine servis edilen, lezzetli bir kuzu yahnisinden oluşan geleneksel bir yemektir. Püre genellikle süt ve peynirle koyulaştırılırken, yemeğin tamamı bazen domates bazlı bir sosla kaplanır veya taze kıyılmış maydanozla süslenir. Yemeğin İstanbul'a özgü olduğuna ve ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında III. Napolyon'un eşi için hazırlandığına inanılmaktadır."

8. PİLİÇ TOPKAPI

"Piliç Topkapı, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan adını alan, Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan klasik bir Türk tavuk yemeğidir. Genellikle kemiksiz tavuk butları, lezzetli bir pilavla doldurulur. İç harcı, çam fıstığı, kuru üzüm, soğan ve tarçın, yenibahar ve karabiber gibi baharatların lezzetli bir karışımından oluşur ve tuzlu ile hafif tatlı lezzetlerin dengesini sağlar. Doldurulmuş tavuk, kürdanlarla tutturulur, domates salçası ve yoğurtla fırçalanır ve altın rengi olana ve yumuşayana kadar pişirilir. Genellikle yanında pilav, közlenmiş sebzeler veya sade bir salata ile servis edilir."

9. MERCİMEK ÇORBASI

"Mercimek çorbası, kırmızı mercimek, tavuk suyu, soğan ve havuçla yapılan, çok sevilen bir Türk çorbasıdır. Genellikle tuz, karabiber, kimyon veya kırmızı biberle tatlandırılır. Hazırlaması kolay, doyurucu ve ısıtıcı olan bu çorba, Türkiye'nin kırsal kesimlerinde, özellikle lokanta olarak bilinen yerel lokantalarda kahvaltı, öğle veya akşam yemeği olarak tüketilir."

10. BAL KAYMAK

"Türkiye'de kahvaltının vazgeçilmez bir parçası olan bal kaymak, su mandası sütünden yapılan ve pıhtılaşmış kremaya çok benzeyen geleneksel bir süt ürünü olan kaymak ile bolca balın bir araya getirilmesiyle elde edilen lezzetli bir yemektir. Genellikle çay veya diğer geleneksel kahvaltılıkların yanında sürülebilir bir sos veya tatlı bir meze olarak servis edilir ve tipik olarak ekmekle birlikte tüketilir. Nadiren tatlı olarak da servis edilir ve bazen öğütülmüş, doğranmış veya bütün cevizlerle süslenir."