Markette kasiyeri bıçakla tehdit edip hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da marketteki kasiyeri bıçakla tehdit ederek hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ilçesinde bir markette meydana gelen "nitelikli yağma" olayı ile ilgili çalışma yapıldı.

Marketin güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlıkla ilgili yürütülen çalışmada, zanlının olay öncesi yüzünü cerrahi maske, kapüşon ve güneş gözlüğü ile gizlediği, olayı gerçekleştirmeden önce farklı marketlere yönelik keşif yaptığı belirlendi.

Şüphelinin müşterilerin marketten çıktığı anda kasaya yöneldiği, kasiyer kadını bıçakla tehdit edip, kilitli dolap içerisinde bulunan sigara bölümünden yaklaşık 8-10 paket sigara aldığı, elektronik sepet içerisinden elektronik eşya alarak olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kimliği belirlenen hırsızlık zanlısı A.B. (26) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli yağma" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin üst aramasında olay sırasında iş yerinden çaldığı elektronik cihaz ile hırsızlıkta kullandığı bıçağın da ele geçirildiği öğrenildi.

