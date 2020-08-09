Marko Tomas yeniden Gaziantep Basketbol'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, geçen sezonu Bosna Hersek'in Igokea takımında geçiren Tomas ile anlaştı.
Bir yıllık sözleşmeye imza atan ve Gaziantep ekibinde daha önce de forma giyen 35 yaşındaki oyuncunun, 4 maçta görev aldığı geçen sezonu 8 sayı, 2,5 ribaunt ve 1 asist ortalamalarıyla tamamladığı belirtildi.
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Beşiktaş-Alanyaspor arasında dev takas
Beşiktaş'ın anlaştığı Brezilyalı İstanbul'a geldi!
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Mesut Özil'den Acun Ilıcalı'ya flaş cevap!
Fenerbahçe'de Erol Bulut etkisi
Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı!
Transfer resmen açıklandı
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum