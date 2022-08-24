Marmara Bölgesi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı

Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen gök gürültülü sağanağın, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

