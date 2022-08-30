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Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı

30.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi'nde yarın için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların etkisini, bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış

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