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Marmara Denizi Günü'nde dalgıçlar dip temizliği yaptı

08.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Marmara Denizi Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte dalgıçlar, Ortaköy'de denizden atık çıkardı.

Marmara Denizi'nde 2021'de yaşanan müsilaj kirliliğinden sonra ilan edilen 8 Haziran Marmara Denizi Günü dolayısıyla Ortaköy Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Denize giren dalgıçlar, dipte yaptıkları aramada bardak, cam şişe, varil gibi atıkları sudan çıkardı.

Etkinlikle ayrıca daha önce denizden çıkarılan motosiklet, telefon, bilgisayar, oyuncak bebek, boks eldiveni, bisiklet, yangın tüpü, kask, gaz maskesi gibi eşyalar da sergilendi. Öte yandan İBB iştiraklerinden İSTAÇ'a bağlı ekipler de İstanbulluları çevre kirliliğine karşı bilgilendirdi.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ayşen Erdinçler, etkinlikteki konuşmasında, 2021'de İstanbul'un yaşadığı müsilaj problemi sonrasında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı çıkarıldığını anımsattı.

Marmara Denizi'nden bu süreçte 6 bin 644 metreküp müsilaj toplandığını ifade eden Erdinçler, bunun 4 bin 30 metreküpünün İstanbul'dan çıktığını kaydetti.

Erdinçler, bugünkü etkinlikte de dalgıçların denizin dibine inerek atıkları topladığını, bu şekilde farkındalığı artırmak istediklerini dile getirerek, "İBB Marmara Denizi'ni korumak noktasında ciddi bir görev üstlendi. İBB'nin alanları içerisinde kalan yerlerde biz her gün kıyılarda ve plajlarda temizlik işlemi yürütüyoruz. Bunu 46 ekibimiz, 385 kişiyle yürütüyoruz." diye konuştu.

Tekneyle deniz yüzeyindeki atıkların her gün toplandığını, gemilerden atık alımı hizmeti verdiklerini belirten Erdinçler, ayrıca Haliç'ten, Marmara Denizi'ne ve İstanbul Boğazı'na dökülen derelerin ağızlarında biriken çamurları da topladıklarını anlattı.

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