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Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

20.02.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.20'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Şarköy ilçesine 6,25 kilometre mesafe uzaklıkta olduğu belirlendi.

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deprem Tekirdağ

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