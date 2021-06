Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

KOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Bakanlık olarak denizlerin kirliliğe karşı korunması konusunda son derece kararlı olduklarını belirterek, her alanda planlı ve entegre çalışmalarını devam ettirdiklerini bildirdi.

Doğaya atılan her atığın bir şekilde denize ulaştığının bilincinde olduklarına işaret eden Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Karahan, iklim değişikliğine uyum sağlamak için İklim Değişikliği Stratejik Eylem Planlarını 2030 ve 2050 hedefleriyle güncellediklerini, denizle ilgili her alanda çalışma yaptıklarını anlattı.

- "Tüm paydaşlar el birliğiyle sorunu çözmek adına her türlü sorumluluğu üstlenmelidir"

Karahan, deniz kirliğine etki eden bir unsurun da tarımsal kaynaklı kirlilik olduğuna işaret ederek, bunun önüne geçilmesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Balık popülasyonu ve biyoçeşitliğin korunması konusunda çeşitli adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak denizlerimizin kirliliğe karşı korunması için son derece kararlıyız. Deniz çöplerinden atık su yönetimine, atıkların geri kazanımından acil müdahaleye, deniz eko sistemlerimizin korunmasından bütünleşik kıyı alanları yönetimine, planlı şehirleşmeden kıyı habitatlarının korunmasına, denizlerdeki kirlilik izleme çalışmalarından gemilerden atık alınmasına kadar her alanda planlı ve entegre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bakanımız Murat Kurum'un da sürekli dile getirdiği gibi çevresel konuların tüm tartışmaların üzerinde bir konu olduğunu dikkate alarak, tüm paydaşlar el birliğiyle bu sorunu çözmek adına her türlü sorumluluğu üstlenmelidir. Bakanlığımızın tüm birimleri, başta yerel yönetimler olmak üzere tüm paydaşlara her türlü desteği vereceğinin bilinmesini isterim. Marmara Denizi'nin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi ve çalışmaların entegre bir yapı içerisinde devam ettirilebilmesi için bugün bir araya geldik. Daha temiz denizler için attığımız bu adımların ülkemize faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum."