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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

27.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınakta ağ tamiri yapıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların denize açılamayacağını, limanda ağ tamiri yapacağını söyledi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.

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