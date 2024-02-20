YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Marmara Denizi'ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar da katıldı

Marmara Denizi'ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar da katıldı

AA AA
20.02.2024 10:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları 6. gününde devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenen gemiyle ilgili hava, kara ve denizde yapılan çalışmalara 571 personel katılıyor.

Kayıp mürettebatı arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından da 4 dalgıç destek veriyor.

SAS komandolarının gelmesiyle gemiye dalış yapan dalgıç sayısı 30'a yükseldi. Ayrıca bölgedeki balıkçı gemileri de kendilerine belirlenen alanlarda tarama yaparak çalışmalara katıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, gemiyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "SAS komandolarından 4 dalgıç geldi. Geminin daha dar ve ince noktalarında arama yapacak. Toplam 30 dalgıcımız oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dışında. Onlar da sahile yakın yerlerde, balık çiftliklerinde, endişe duydukları kuytu olan yerlere dalıyorlar. Onlar 20 metreye kadar dalabiliyorlar." dedi.

Arama çalışmalarına balıkçıların da destek verdiğini vurgulayan Demirtaş, "Balıkçı teknelerine görev paylaşımı yapıldı. Herkese bir bölge verildi. Herkes şu an alanını tarıyor. Tekneler kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yapıyorlar." diye konuştu.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedeye ait olduğu düşünülen kanlı çocuk kıyafetinin sahibi aranıyorDepremzedeye ait olduğu düşünülen kanlı çocuk kıyafetinin sahibi aranıyor
Erzurum iki gün karlı olacakErzurum iki gün karlı olacak
Bingöl’de çeşitli suçlardan 13 şüpheli gözaltına alındıBingöl’de çeşitli suçlardan 13 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Bursa gemi deniz

Bursa Namaz Vakitleri 21 Şubat Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:43
Öğle
13:22
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Çarşamba

Demirkol eczanesi
Yildirim
Sahra eczanesi
Yildirim
Engin eczanesi
Gemlik
Özlem eczanesi
Gemlik
Gökay eczanesi
Osmangazi
İnci eczanesi
Mudanya
Ulutaş eczanesi
Mustafakemalpasa
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.