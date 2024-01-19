YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

AA AA
19.01.2024 14:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların, zamanla havanın soğumasıyla kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildiEskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu adliyeye sevk edildi
Sakarya'da karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaralayan polis intihar ettiSakarya'da karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaralayan polis intihar etti
Deprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldıDeprem bölgesinde öğrenciler karnelerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Marmara Bölgesi meteoroloji genel müdürlüğü yağış

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
13:04
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:21

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Büşra eczanesi
Mamak
Aliya eczanesi
Cubuk
Sarikaya eczanesi
Yenimahalle
Hayat eczanesi
Haymana
Bala merkez eczanesi
Bala
Nur eczanesi
Camlidere
Çalişkan eczanesi
Ayas
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.