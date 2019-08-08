Mynet Trend

Marmara'nın ortasında şişme oyuncak botla 5 saat kurtarılmayı beklediler

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Yalova'nın Fıstıklı köyü sahilinden şişme botla denize açılıp şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 saat boyunca sürüklenen 2 kişi, deniz otobüsüne çekilerek kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yalova’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (33) ve T.G. (28) isimli 2 vatandaş serinlemek için Yalova'nın Fıstıklı köyü sahiline gitti. Bir süre sonra şişme bota binerek denize açılan 2 vatandaşı dalgalar sürüklemeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle şişme bot sürüklenip gözden kaybolunca vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.

Güzelyalı'da konumlanan sahil güvenlik botu Yalova'da denizde kaybolan genci arama faaliyetine devam ettiği için Bursa - İstanbul arası seferlerini yapan İDO gemilerine durum bildirilip denizde kaybolan şahsın görüldüğü anda haber verilmesi istendi. Denizde 5 saat boyunca sürüklenen 2 kişi önce Güzelyalı - Yenikapı seferini yapan Orhangazi 1 feribotu tarafından Mudanya açıklarında fark edildi. Ancak arabalı feribot kaptanı, feribotun büyük olması ve şişme bota yaklaşmasının tehlike arz edebileceği için durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yoluna devam etti. Sahil güvenlik ekipleri, şişme bottaki 2 vatandaşa ulaşana kadar olası bir sürüklenmenin önüne geçebilmek ve vatandaşların acil kurtarılması için yakın konumda olan Piyalepaşa Deniz Otobüsü personelinden şahısları almalarını söyledi. Üzerindeki 2 vatandaşla şişme bota ulaşan İDO yolcu gemisi, motoru durdurarak şişme bota yaklaştı. İlk olarak şişme bottaki vatandaşlara ip atarak ulaşan İDO personeli, şişme botu yavaş yavaş kendine çekerek yaklaştırdı. Olası bir facia yaşanmaması için çok dikkatli hareket eden personel, şişme botun yanaşmasıyla denizde mahsur kalan 2 vatandaşı deniz otobüsüne alarak kurtardı.

AİLELERİNE TESLİM EDİLDİLER

Feribotun misafirhanesine alınarak dinlendirilen vatandaşlar, daha sonra Güzelyalı iskelesine bırakılarak ailelerine teslim edildi.

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Çok tartışılmıştı! Yeni karar belli olduÇok tartışılmıştı! Yeni karar belli oldu
İstanbul'da korkunç olay! Yanmaya başladı...İstanbul'da korkunç olay! Yanmaya başladı...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmara şişme bot

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihe geçti!

Tarihe geçti!

Acil servis doldu taştı! Tam 200 kişi birden!

Acil servis doldu taştı! Tam 200 kişi birden!

JLO'yu locadan izleyen Enis Arıkan 300 bin TL verdi mi?

JLO'yu locadan izleyen Enis Arıkan 300 bin TL verdi mi?

'Hükümet Kadın' filmi gerçek oldu! Makam koltuğuna oturdu

'Hükümet Kadın' filmi gerçek oldu! Makam koltuğuna oturdu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de küçük çocuğa çarpan greyder sürücüsü hakkında savcının yaptığı itiraza ret!

Çok tartışılmıştı! Yeni karar belli oldu

Büyükçekmece'de elektrik direğine çıkan adam akıma kapıldı

İstanbul'da korkunç olay! Yanmaya başladı...

Erzincan’da domuz sürüsü alarmı! Çiftçilerden 'ses bombalı' önlem

Erzincan’da domuz sürüsü alarmı! Çiftçilerden 'ses bombalı' önlem

Teknesini terk etmeyen kaptan hayatını kaybetti

Acı olay! Kaptan tekneyi terk etmedi

Kırıkkale'de kayıp zabıt katibi drone ile aranıyor

Kayıp 2 yeğeni ölü bulunmuştu! Şimdi kendisi kayıp

Emekli astsubay dehşeti! Sesleri duyanlar hemen polisi aradı

Emekli astsubay dehşeti! Sesleri duyanlar hemen polisi aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.