MARMARA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! 2 ve 4 yıllık bölümler ile Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Marmara Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları "2023 YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleyen adaylar tarafından araştırılıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Marmara Üniversitesi taban puanı, kontenjan, başarı sıralaması gibi unsurlar bu kurumda öğrenim görmek isteyen öğrenciler tarafından dikkate alınacak. İşte Marmara Üniversitesi taban puanları ile ilgili detaylar...
Marmara Üniversitesi taban puanları 2023 yılı için henüz açıklanmadı. Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasından sonra belli olacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı taban ve tavan puanlar bulunacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıp(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2022
|210 + 6
|5476
|523.03541
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|75 + 2
|7006
|519.32263
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|56 + 2
|23273
|491.45614
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Diş Hekimliği(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|2022
|140 + 4
|24140
|490.17802
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|24158
|490.15425
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|26858
|486.43687
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|6386
|466.61858
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Eczacılık(5 Yıllık)
|SAY
|2022
|120 + 3
|43368
|465.60505
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|45917
|462.40501
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|90 + 3
|7803
|458.64121
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|40 + 1
|6831
|456.98914
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|64 + 2
|50917
|456.53098
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|53 + 2
|53522
|453.49408
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|56579
|450.01443
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hukuk(4 Yıllık)
|EA
|2022
|350 + 9
|9118
|448.37359
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|56 + 2
|60054
|446.1313
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hukuk(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|320 + 8
|11430
|441.66291
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|65030
|440.63384
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|69074
|436.17259
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|65 + 2
|14799
|434.61699
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|13769
|432.02213
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(Arapça) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|35 + 1
|5831
|431.83836
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|14027
|431.18646
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|6999
|427.81425
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|65 + 2
|77328
|427.45194
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|5
|7145
|427.3795
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|20 + 1
|8523
|423.26286
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|14 + 1
|82867
|421.92635
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(İngilizce) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|40 + 1
|9768
|420.33428
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|85963
|418.77174
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|11237
|417.01502
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|140 + 4
|37956
|412.12765
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyomühendislik(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|92979
|412.09122
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fransızca Öğretmenliği(Fransızca) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|45 + 2
|20034
|411.15693
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|53 + 2
|95384
|409.82888
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Alman Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|22359
|404.3192
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|51715
|403.41921
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|20202
|402.92787
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tarih(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|21393
|401.51662
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(Almanca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|57612
|399.97959
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tarih Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|20 + 1
|23598
|398.92177
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|20 + 1
|24995
|397.39655
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|110092
|396.51579
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|110217
|396.42027
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Matematik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|112356
|394.54865
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|28000
|394.42241
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|69896
|393.29118
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|255 + 7
|29231
|393.23747
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|25
|33294
|389.56609
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(4 Yıllık)
|EA
|2022
|90 + 3
|78319
|389.01841
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Hemşirelik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|220 + 6
|120404
|387.81455
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|80923
|387.75541
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|45 + 2
|123614
|385.26506
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|16 + 1
|124591
|384.50145
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İstatistik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|128090
|381.71162
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|44270
|381.22372
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Film Tasarımı ve Yönetimi(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|44894
|380.77929
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İç Mimarlık(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|130958
|379.48456
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlahiyat(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|10
|46880
|379.454
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|80 + 2
|51029
|376.80243
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|70 + 2
|51666
|376.43083
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|100 + 3
|51771
|376.36644
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|13 + 1
|137746
|374.57879
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Fransızca) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|117447
|371.3286
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|14 + 1
|144536
|369.71648
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Gazetecilik(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|105 + 3
|65767
|368.50772
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çevre Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|148399
|367.10828
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sanat Tarihi(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|75574
|363.75647
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Coğrafya(4 Yıllık)
|SOZ
|2022
|60 + 2
|79075
|362.18499
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|100 + 3
|157394
|361.11582
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|80 + 2
|160682
|359.03121
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|153400
|357.6934
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İşletme(4 Yıllık)
|EA
|2022
|200 + 5
|153642
|357.60794
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası İlişkiler(4 Yıllık)
|EA
|2022
|70 + 2
|153982
|357.48839
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|157061
|356.42221
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İktisat(4 Yıllık)
|EA
|2022
|140 + 4
|183677
|347.6981
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ebelik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|70 + 2
|181865
|346.71955
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|183625
|345.74182
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|187297
|343.83086
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|195358
|339.59429
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Maliye(4 Yıllık)
|EA
|2022
|90 + 3
|220805
|337.14348
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|200780
|336.93351
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tekstil Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|10 + 1
|205445
|334.65121
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyoloji(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|218309
|328.66917
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Felsefe(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|40 + 1
|257151
|328.23128
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|223079
|326.54653
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Biyoloji Öğretmenliği(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|20 + 1
|224165
|326.06291
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(4 Yıllık)
|EA
|2022
|90 + 3
|272501
|324.82526
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Fizik(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|50 + 2
|235344
|321.31757
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bankacılık(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|289274
|321.23686
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ekonometri(4 Yıllık)
|EA
|2022
|90 + 3
|290816
|320.92223
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|80 + 2
|307362
|317.62185
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sermaye Piyasası(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|352541
|309.28118
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|13 + 1
|268071
|308.6865
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Sigortacılık(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|370088
|306.29104
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Yerel Yönetimler(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|377943
|305.00169
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi(4 Yıllık)
|EA
|2022
|60 + 2
|415439
|299.18716
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2022
|40 + 1
|428624
|297.23904
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği(Almanca) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|50 + 2
|64950
|294.2811
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Aktüerya Bilimleri(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|60 + 2
|320236
|291.79918
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Basım Teknolojileri(4 Yıllık)
|SAY
|2022
|40 + 1
|414527
|268.54606
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgi ve Belge Yönetimi(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2022
|1
|854945
|251.84395
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Endüstriyel Tasarım(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|1
|684480
|230.72799
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2022
|1
|96589
|228.18435
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Aktüerya Bilimleri(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2022
|-
|-
|-
|Üniversite
|Bölüm Adı
|P.Türü
|Yıl
|Kontenjan
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|160807
|409.91758
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|230388
|386.5589
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Anestezi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|303150
|368.14703
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|315350
|365.48576
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Adalet(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|357595
|356.78876
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Makine(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|372379
|354.03326
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|418927
|345.91527
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|430965
|343.95179
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Turist Rehberliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|434169
|343.44476
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|451193
|340.75941
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|452038
|340.63478
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Moda Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|454453
|340.2537
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|456435
|339.94706
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|473478
|337.41495
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Dış Ticaret(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|510821
|332.12286
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|527392
|329.84509
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|556891
|326.0124
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektrik(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|556908
|326.0098
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|565099
|324.99278
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|579310
|323.22457
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|619991
|318.43285
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|635023
|316.74177
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Moda Tasarımı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|670727
|312.84655
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|681426
|311.70689
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|684368
|311.39161
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|693318
|310.44853
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Pazarlama(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|707077
|309.0315
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|738981
|305.84296
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|785511
|301.42405
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Yerel Yönetimler(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|794555
|300.57343
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|803934
|299.69842
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|848566
|295.65363
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|1012847
|282.20092
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Yerel Yönetimler(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2022
|-
|-
|-
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.
Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.